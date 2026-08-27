

Cyclisme - Rayann Lacheny gagne son troisième Tour Tahiti Nui

Tahiti, le 20 septembre 2026 - Le Calédonien Rayann Lacheny a remporté le Tour Tahiti Nui samedi au terme de la dernière étape à Huahine. Il s’agit de sa troisième victoire sur l’épreuve après ses succès en 2023 et 2024. Grégory Durando et Paul Roy l’accompagnaient sur le podium du classement général final. Doublé calédonien avec la victoire de Sandra Gayral au Tour féminin. Kahiri Endeler a fini le Tour en beauté en s’imposant à Huahine.



Le Tour Tahiti Nui 2026 a pris fin samedi en apothéose avec une magnifique étape sur l’île de Huahine dont le maire Marcelin Lisan et son conseil municipal ont réservé au peloton un accueil enthousiaste, la population se déplaçant massivement en bord de route. Les coureurs en avaient encore sous la semelle tant l’ultime étape du Tour a été animée chez les hommes et les femmes. Cela étant, le suspense n’était pas vraiment de mise quant au vainqueur final de la course masculine, le leader Rayann Lacheny prenant le départ dilmanche matin à Fare avec une solide avance et malgré quelques difficultés à négocier, le Calédonien ne semblait pas en danger de perdre son maillot jaune. Et de fait, Rayann Lacheny a géré la distance (97 km) en toute tranquillité bien que de nombreuses attaques ont fusé. La victoire d’étape s’est jouée au sprint avec un groupe de huit coureurs détaché, tous les ténors étant devant.

Les Calédoniens costauds



Rayann Lacheny avait frappé un grand coup le mercredi en remportant largement le contre-la-montre à Moorea et en endossant le maillot jaune qui semblait déjà difficile de lui reprendre tant il est à l’aise sur tous les types de terrain, ce qui s’est confirmé par la suite. Rayann Lacheny a aussi souligné le rôle de ses coéquipiers dans sa victoire : “On a fait un très beau Tour collectivement avec l’équipe de Calédonie. On a été forts, on a été soudés et c’est en partie grâce à cela que je gagne le Tour. C’est mon sixième Tour de Tahiti auquel je participe, ce n’est pas le plus difficile que j’ai fait cette année par rapport notamment à celui de 2022 qui était très relevé avec la présence de Julien Trarieux, mais il fallait quand même être solide et polyvalent pour espérer l’emporter avec des arrivées sur des terrains variés et le contre-la-montre de Moorea. Je reviendrai l’année prochaine avec la sélection calédonienne pour les Jeux du Pacifique où on aura de grosses ambitions et pour ce qui sera sans doute l’un de mes derniers grands objectifs.”

Belle performance également de Grégory Durando du Team Terra vainqueur de deux étapes, régulièrement bien placé aux arrivées et qui décroche la deuxième place au général. Paul Roy a beaucoup travaillé pour son leader Rayann Lacheny ce qui ne l’a pas empêché de monter sur le podium final.



La dernière à Huahine pour Kahiri Endeler



Les Tahitiens ont aussi été à la hauteur de l’événement en étant souvent sur le devant de la scène et c’est en particulier le cas de Kahiri Endeler qui a fort bien pris le relais de Taruia Krainer. Le numéro 1 tahitien étant encore en convalescence après son accident routier. Le coureur des Tamarii Punaruu avait failli gagner lors de la 4e étape à Moorea en terminant deuxième à 3 secondes de l’Australien Brendon Green ; mais il n’a pas laissé passer sa chance samedi à Fare en réglant le groupe d’échappé au sprint. Vainqueur d’une étape, du maillot Points chauds et premier Tahitien au classement général final (5e), Kahiri Endeler a réussi son Tour même s’il avait quelques regrets, samedi : “Je pense que j’ai réalisé un bon Tour avec une belle victoire aujourd’hui à Huahine. Mon ambition était quand même de faire un peu mieux au classement général pour monter sur le podium final. Mais il y a eu beaucoup d’arrivées au sommet qui conviennent un peu moins à mes qualités. Je suis quand même satisfait de gagner le maillot à pois qui est un maillot difficile à décrocher, de remporter une étape et il ne m’a pas manqué grand-chose pour en gagner une autre à Moorea. Le niveau du Tour a été relevé et homogène chez les meilleurs car les Américains ont moins pesé sur la course que lors des dernières éditions. Mais Rayann Lacheny était au-dessus comme il l’a démontré lors du contre-la-montre et c’est une épreuve qui est significative de la qualité des coureurs. Mais derrière, c’était ouvert d’où mon petit regret de ne pas finir sur le podium général.”

Ça promet pour les Jeux du Pacifique



Kahiri Endeler n’a pas été le seul Tahitien à se mettre en évidence. Soulignons en ce sens la sixième place de Mehdi Gabrillargues au classement général final et sa victoire en master. Toareva Parker et Heiarii Manutahi ont aussi réalisé de beaux coups ponctuels en montant sur la troisième marche d’un podium d’étape, vendredi au Tahara’a pour Parker et samedi à Huahine pour Manutahi.



Quant au Tour féminin qui a mis en scène une dizaine d’engagées, ce fut un duel entre Tahitiennes et Calédoniennes. Et si Sandra Gayral l’a emporté au final, Clémence Dede et Kylie Crawford se sont aussi mises en valeur.



Tant chez les hommes que chez les femmes, cela promet des courses animées aux Jeux du Pacifique 2027 d’autant qu’outre les Tahitiens et les Calédoniens, d’autres coureurs du Pacifique ont le potentiel pour jouer les premiers rôles.



En attendant, les principaux animateurs du Tour Tahiti Nui se sont partagés le copieux prize money de 1 000 000 de francs samedi à Huahine, une enveloppe motivante qui a contribué à dynamiser l’épreuve.



Patrice Bastian



Résultats

HOMMES

*Général

1er Rayann Lacheny (NC) 15 h 06’ 52’’

2e Grégory Durando (Team Terra-Fra) à 2’ 44’’

3e Paul Roy (NC) à 4’ 10’’

4e Nicholas Dixon (CDF Racing-Aus) à 4’ 21’’

5e Kahiri Endeler (Tamarii Punaruu) à 6’ 18’’

6e Mehdi Gabrillargues (VC Bora Bora) à 6’ 21’’

…

51 coureurs classés

-Classement Master : Mehdi Gabrillargues (Tah)

-Classement aux points : Cooper Dunlop (Aus)

-Classement points chauds : Kahiri Endeler (Tah)

-Classement Espoir : Paul Roy (NC)

-Classement combatif : Keryl Moutry (NC)

-Classement par équipe : Nouvelle-Calédonie



FEMMES

*Général

1re Sandra Gayral (NC) 294 pts

2e Clémence Dede (Tah) 280 pts

3e Mélanie Hallie (NC) 270 pts

-Classement Master : Sandra Gayral (NC)

-Classement aux points : Kylie Crawford (Tah)

-Classement points chauds : Mélanie Hallie (NC)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 20 Septembre 2026 à 15:16 | Lu 281 fois



