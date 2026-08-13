

Cyclisme – Le Tour Tahiti Nui va vivre sa 30e édition

Tahiti, le 9 septembre 2026 - La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) va lancer samedi la 30e édition du Tour Tahiti Nui avec une première étape qui va se dérouler sur le front de mer de Papeete. Soixante-huit engagés dont onze femmes pour un total d’une trentaine de participants visiteurs vont animer huit étapes entre Tahiti, Moorea et le final du samedi 19 septembre à Huahine.



L’un des grands temps forts de la saison sportive locale va débuter samedi avec la 30e édition du Tour Tahiti Nui. Cette année l’épreuve est rebaptisée Tour Tahiti Nui/Raromatai dans la mesure où la course passera par les Îles Sous-le-Vent, où l’apothéose de l’événement aura lieu à Huahine avec une dernière étape sur le tour de l’île.



Auparavant, le peloton aura parcouru des étapes sur Tahiti à partir de samedi sur le front de mer de Papeete et sur les côtes est et ouest ainsi qu’à Moorea mardi et mercredi prochains. Des étapes en ligne ou en circuit, des arrivées en montagne ou sur le plat et un contre-la-montre proposeront des étapes variées et susceptibles de convenir à tous les types de coureurs : grimpeur, rouleur ou sprinteur. La distance totale de l’épreuve est de 663 km pour les hommes et 478 km pour les femmes.

Un Tour qui a belle allure



La Fédération tahitienne de cyclisme voulait marquer le coup pour le trentième anniversaire de l’épreuve et c’est en partie le cas ; mais pas dans les proportions envisagées au départ. Teva Bernardino, le président de la FTC, s’en explique : “On voulait fêter le 30e anniversaire en programmant des étapes sur un tour complet des Îles Sous-le-Vent mais par manque de disponibilité sur les lignes maritimes, on a finalement opté pour une étape à Huahine en clôture du Tour. Le Tour va quand même bien bouger entre Tahiti, Moorea et Huahine. On a le soutien du COPF dans le cadre du projet Ambition 2027 et le [Comité organisateur des Jeux] nous a demandé que les deux étapes de Moorea, qui accueilleront les épreuves sur route lors des Jeux du Pacifique, servent de test event pour nos officiels. Je remercie toutes les municipalités et les partenaires privés et institutionnels qui nous soutiennent.”



Et il est vrai que ce Tour Tahiti Nui 2026 a tout de même belle allure et que la programmation d’une étape à Huahine lui donne encore un peu plus de relief par rapport aux précédentes éditions.

Un plateau relevé avec une dimension internationale



L’épreuve sportive s’annonce intense au niveau du rythme et très ouverte quant à sa hiérarchie finale. Le plateau est en effet relevé chez les hommes avec la participation d’une forte délégation calédonienne (12 coureurs) dont Rayann Lacheny, vainqueur de l’épreuve en 2023 et 2024, une équipe australienne – et l’on connait la qualité du cyclisme australien –, l’équipe américaine de Voller qui revient mais sans Felton Quinn, le vainqueur du Tour Tahiti Nui 2025, et les formations métropolitaines du Team France Clubs Défense et du Team Terra. À noter un manque regrettable chez les coureurs locaux avec l’absence de Taruia Krainer qui se remet d’un accident routier. Il avait terminé troisième en 2025 et avait gagné l’épreuve en 2012 et 2018.



Les meilleures chances tahitiennes au classement général vont reposer a priori sur les épaules de Kahiri Endeler qui a démontré samedi qu’il était en forme en décrochant le titre de champion de Polynésie du contre-la-montre individuel. Mais d’autres coureurs tels Heiarii Manutahi ou Mehdi Gabrillargues peuvent réaliser des coups ponctuels sur les étapes et viser des maillots distinctifs (aux points, points chauds, espoir, master, combattivité). Notons aussi que les ténors locaux vont courir avec leur club, l’idée d’une possible sélection tahitienne n’ayant pas été retenue.

Un bon test pour les féminines



Le peloton féminin sera composé de onze engagées avec cinq tahitiennes dont Kylie Crawford qui a déjà remporté le Tour Tahiti Nui en 2019 et six Calédoniennes. Un bon test pour ces dames dont la plupart devraient se retrouver aux prochains Jeux du Pacifique. Hervé Arcade le cadre technique de la FTC propose son analyse : “C’est une édition importante pour le cyclisme tahitien à un peu moins d’un an des Jeux du Pacifique d’autant qu’il y a une solide participation des Calédoniens qui devraient être nos principaux adversaires aux Jeux. Et puis nous avons aussi nos féminines qui vont pouvoir bien se tester et renforcer leur cohésion en vue des Jeux. On a déjà une idée de nos futures sélections sur route mais le Tour va nous permettre de mieux cibler nos choix. Le niveau s’annonce relevé avec notamment les Calédoniens et les Américains que l’on connait déjà mais il y a aussi les Australiens et, bien sûr, les Métropolitains qui devraient jouer un rôle intéressant. Les grimpeurs vont être servis avec plusieurs arrivées au sommet. Même si Taruia Krainer est absent, je pense quand même que les meilleurs coureurs tahitiens vont se montrer.”



Le prize money a de quoi motiver les athlètes puisqu’il est globalement de 998.000 francs pour les hommes et de 587.000 francs pour les femmes.



Reste une inconnue : les conditions météos. Mais les prévisions sont plutôt favorables pour que le Tour Tahiti Nui/Raromatai offre un superbe spectacle sur les routes de Tahiti, Moorea et Huahine.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 9 Septembre 2026 à 16:51 | Lu 197 fois



