Cyclisme Le Team Orohena Racing comblé

Tahiti, le 27 octobre 2024 - Les Championnats de Polynésie de cyclisme 2024 sur route ont été organisés dimanche matin à la Presqu’île. Le club Team Orohena Racing (TOR) a largement dominé la course élite, Maheanuu Izal s’y imposant devant son coéquipier Henri Chan. Maheanuu Izal a décroché le titre de champion de Polynésie open master. Léo Cazaubiel, également sociétaire de TOR et 4e au scratch, a été quant à lui sacré champion de Polynésie open senior.



La saison locale de cyclisme sur route a connu son épilogue dimanche matin sur la côte est de la Presqu’île à l’occasion des Championnats de Polynésie. Toutes catégories confondues, l’événement a réuni 45 coureurs mais la participation a été plutôt réduite au niveau de l’élite, seul 13 coureurs prenant le départ de la course open. Celle-ci a été lancée de Taravao à 7 h 30 sous un beau soleil, avec un circuit à couvrir à trois reprises entre Taravao et Tautira avec passage par la montée du CFPA pour un total de 108 km.



Comme il en a l’habitude, Maheanuu Izal attaque dès les premiers hectomètres et ne laisse pas à ses adversaires le loisir de monter doucement en régime. Le coureur de TOR se montre ambitieux en partant de loin, mais son coup de force gagne du crédit lorsqu’il est rejoint par son coéquipier Henri Chan et Michel Quentin, prêt à donner un coup de main à ses deux compagnons d’échappée, car le licencié de Saint-Herblain en métropole a couru le Tour Tahiti Nui sous les couleurs de TOR.



Les trois hommes collaborent efficacement creusant l’écart au fil des kilomètres pour posséder 4 minutes d’avance à l’attaque du dernier tour sur Arnaud Dupré, Heiarii Manutahi et Toareva Parker. Les favoris Kahiri Endeler, Taruia Krainer et Léo Cazaubiel pointent alors à 5’ 30’’. Les trois échappées se mettent d’accord pour passer la ligne d’arrivée quasiment ensemble et sans sprinter, la victoire étant offerte à Maheanuu Izal, le premier attaquant du jour.



Doublé pour TOR avec la deuxième place de Henri Chan, voire même un triplé implicite avec la troisième place de Michel Quentin. Et la performance d’ensemble de Team Orohena Racing va être magnifiée par Léo Cazaubiel qui se classe 4e en devançant Heiarii Manutahi au sprint pour décrocher le titre de champion de Polynésie senior, Maheanuu Izal étant lui sacré en master.

Un premier titre pour Maheanuu Izal et Léo Cazaubiel



Taruia Krainer et Kahiri Endeler sont les grands battus du jour, mais il est vrai que le coureur de Tamarii Punaruu a été poursuivi par la malchance avec deux gros ennuis mécaniques qui l’ont obligé à beaucoup chasser pour revenir sur ses adversaires. Kahiri Endeler espère être plus chanceux au Tour de Rio au Brésil qu’il disputera du 1er au 3 novembre au sein d’une équipe professionnelle continentale.



Maheanuu Izal savoure pour sa part son premier titre en senior : “Comme d’habitude, j’ai attaqué dès le départ et quand Henri Chan et Michel Quentin sont revenus sur moi, je me suis dit que j’étais parti de loin mais que ça pouvait réussir. On a bien collaboré jusqu’à la fin et mes coéquipiers de TOR qui étaient derrière ont adopté une stratégie qui nous a permis de ne pas être repris. On a voulu terminer tous les trois ensemble sans sprinter et ça m’a permis de décrocher mon premier titre de champion en senior. Il était temps à 40 ans !”



Premier titre également pour Léo Cazaubiel qui voulait mettre son club de TOR en exergue : “C’est le premier qui a passé la ligne de la course open qui a gagné et donc je dirais que c’est mon coéquipier Maheanuu Izal qui est le champion de Tahiti cette saison et moi je suis champion dans ma catégorie. L’essentiel, c’est que notre club de TOR soit mis en avant. Ça récompense notre course d’équipe. Lorsque nous avons eu deux coéquipiers devant avec Maheanuu et Henri, on a temporisé derrière et ça a payé. J’ai par contre attaqué dans le dernier kilomètre pour m’imposer dans la catégorie senior et décrocher mon premier titre aux Championnats de Polynésie.”



Du bonheur également du côté de chez RTT avec la victoire de Heimana Tauhuri qui a devancé au finish Frédéric Martinet et Manarii Raufea en access. Pas de surprise chez les dames avec la victoire attendue de Kylie Crawford. Enfin, Joris Kerleo Dubes a confirmé son gros potentiel en s’imposant en catégorie U15/U17.



Ultime rendez-vous cycliste de la saison le dimanche 10 novembre avec la course de VTT organisée par Marara Tri dans la vallée de la Fautaua.



Patrice Bastian

Les podiums



*Open hommes seniors (108 km)

1. Léo Cazaubiel (TOR) 2 h 37’ 18’’

2. Heiarii Manutahi (VCBB) à 1’’

3. Taruia Krainer (Pirae) à 13’’

*Open hommes master (108 km)

1. Maheanuu Izal (TOR) 2 h 33’ 08’’

2. Henri Chan (TOR) à 1’’

*Access hommes master (72 km)

1. Heimana Tauhuri (RTT) 1 h 52’ 24’’

2. Frédéric Martinet (TPC) à 1’’

3. Manarii Raufea (VCT) à 2’’

*Access femmes (72 km)

1. Kylie Crawford (Mar Tri) à 1 h 53’ 11’’

2. Angy Yen Kway (TOR) à 11’’

3. Vaite Bonhoure (RTT) à 4’ 25’’

*U15/U17 (36 km)

1. Joris Kerleo Dubes (TPC-U15) 1 h 03’ 50’’

2. Manea Vincenti (TPC-U15) à 1’’

3. Brieux Tonnellier (TPC-U17) à 4’’

