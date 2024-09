Cyclisme – Le Calédonien Rayann Lacheny endosse le maillot jaune

Tahiti, le 17 septembre 2024 - Journée à rebondissement, mardi, lors de la 4e étape du Tour Tahiti Nui. Erwan Besnier, vainqueur du contre-la-montre individuel en début de matinée, a pris le maillot jaune à Victor Bohal. Mais la tunique de leader a encore changé d’épaules à l’issue de la course en ligne remportée par Rayann Lacheny qui s’est emparé du maillot jaune.



La 4e étape du Tour Tahiti Nui, scindée en deux parties mardi, avec un contre-la-montre individuel de 20,9 km à Hitia’a et une arrivée bien pentue en haut du collège de la commune puis une étape en ligne de 63,6 km entre Hitia’a et Arue après un passage par Taravao avec un long final à fort pourcentage pour rejoindre la ligne d’arrivée au cimetière de Erima, a tenu toutes ses promesses.



Spécialiste du contre-la-montre, Erwan Besnier a confirmé son potentiel en la matière en s’imposant en 25’ 35’’. Seul Rayann Lacheny a presque fait jeu égal en ne lui concédant que 22’’. Taruia Krainer, 3e, a perdu 1’ 58’’, l’Américain Ryan Gorman a fait 4e à 2’ 02’’ et Victor Bohal, le porteur du maillot jaune, 5e à 2’ 26’’. La hiérarchie du contre-la-montre a fait bouger les lignes du classement général, dont Erwan Besnier est devenu le nouveau leader. Taruia Krainer se retrouvait 2e à seulement 16 secondes du leader tout comme Victor Bohal, Rayann Lacheny s’étant bien replacé en occupant la 4e place à 43 secondes de Besnier.



Une heure après l’arrivée du dernier coureur du contre-la-montre, la course en ligne était lancée. Les coureurs en avaient encore sous la pédale et en particulier Rayann Lacheny, Léo Cazaubiel, Jeffrey Morton et Matheus Johnson qui attaquaient rapidement et formaient un quatuor d’échappée. Une dizaine de coureurs partaient en contre derrière, dont Victor Bohal et Taruia Krainer, qui ne voulaient pas laisser le champ libre à Rayann Lacheny.

Taruia Krainer bien dans le rythme



Les coureurs échappés se retrouvaient à trois lorsque Léo Cazaubiel subissait des ennuis mécaniques puis à deux quand Jeffrey Morton était victime d’une crevaison aux alentours du trou du souffleur. Mais Rayann Lacheny et Matheus Johnson ne lâchaient rien et si les équipes de TOR et du VC Bora Bora faisaient cause commune pour chasser derrière, l’écart se stabilisait à une minute. Matheus Johnson finissait par craquer et laissait partir Rayann Lacheny. Le Calédonien avalait la montée vers Erima sur un bon rythme malgré la forte chaleur et le fort dénivelé et s’imposait avec 1’ 04’’ d’avance sur Victor Bohal et 1’ 10’’ sur Taruia Krainer qui avait annoncé qu’il s’était bien préparé pour le Tour Tahiti Nui et il le confirme totalement au fil des étapes.



Rayann Lacheny, le vainqueur de l’épreuve en 2023, qui endosse le maillot jaune à l’issue de la course en ligne, peut envisager un doublé, mais il préfère rester prudent pour l’instant : “Je fais un bon contre-la-montre et je creuse des écarts dans la course en ligne, c’était donc une très bonne journée pour moi. Je prends le maillot jaune mais rien n’est fait car les écarts sont réduits derrière. Et puis le Tour de Tahiti se joue souvent sur Moorea car il y a deux grosses étapes et elles sont régulièrement décisives. Je suis sur la lancée d’une bonne saison en métropole et j’ai encore de bonnes jambes et de bonnes sensations comme ce fut le cas aujourd’hui.”



Rien n’est joué effectivement car les étapes à venir ne seront pas une sinécure à commencer par la 5e, mercredi. Celle-ci partira de la mairie de Pirae vers Taravao pour un aller et retour sur la côte est avec en chemin la montée du Tahara’a dans les deux sens, l’ascension au belvédère de Taravao et le final à la patte d’oie du belvédère à Pirae pour un total de 106 km.



Patrice Bastian

Résultats

4e étape A : CLM individuel (20,9 km)

1. Erwan Besnier (VCBB 1) 25’ 35’’

2. Rayann Lacheny (Pirae 1) à 22’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 1’ 58’’

4. Ryan Gorman (Voler Factory) à 2’ 02’’

5. Victor Bohal (VCBB 1) à 2’ 26’’

4e étape B (63,6 km)

1. Rayann Lacheny (Pirae 1) 1 h 39’ 01’’

2. Victor Bohal (VCBB 1) à 1’ 04’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 1’ 10’’

4. Julien Plummer (VCBB 2) à 1’ 28’’

5. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1) à 1’ 29’’

Classement général

1. Rayann Lacheny (Pirae 1) 7 h 14’ 36’’

2. Victor Bohal (VCBB 1) à 37’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 43’’

4. Ryan Gorman (Voler Factory) à 2’ 01’’

5. Léo Cazaubiel (TOR 1) à 6’ 43’’

Maillot vert (sprint)

1. Ryan Gorman (Voler Factory) 30 pts

2. Victor Bihal (VCBB 1) 22 pts

3. Cody Berta (Perf Bycicle) 21 pts

Maillot à pois (montagne)

1. Matheus Johnson (Voler Factory) 52 pts

2. Rayann Lacheny 41 pts

3. Léo Cazaubiel (TOR 1) 25 pts

Maillot U23

1. Erwan Besnier (VCBB 1)

Maillot master

1. Ryan Gorman (Voler Factory)

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 17 Septembre 2024 à 18:37 | Lu 133 fois