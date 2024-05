Cyclisme - Kahiri Endeler renforce son maillot jaune



Tahiti, le 6 mai 2024 - La troisième des quatre étapes de la Coupe Tahiti Nui 2024 de cyclisme s’est déroulée dimanche matin sur la côte est entre Arue et Hitia’a avec plusieurs ascensions au programme. Kahiri Endeler s’est imposé en Open devant Nuumoe Lintz et Rudy Gueguen et a augmenté son avance au classement général de l’épreuve. Triplé U17 en Access avec Toanui Tanetoa, Kohai Schmit et Gaultier Chastang.



Au repos forcé le dimanche précédent lors de la troisième étape de la Coupe de Tahiti Nui, les intempéries ayant dégradées la route du côté de Hitia’a, les cyclistes ont remis ça ce dimanche toujours dans le cadre de la troisième étape mais avec le parcours qui était prévu pour la quatrième et dernière étape de la Coupe. Et ce parcours s’annonçait ardu pour les participants de la catégorie Open avec une distance de 103 km et plusieurs difficultés à négocier. Entre la mairie de Arue où était situé le départ et l’arrivée, au cimetière de Erima, les coureurs devaient aborder la côte du Tahara’a dans les deux sens, grimper à deux reprises au collège de Hitia’a et finir avec le fort dénivelé de la montée vers le cimetière de Erima. Et tout ça par forte chaleur. Ce programme n’a nullement éteint les ardeurs de certains car les attaques ont fusé dès la première montée du Tahara’a, soit deux kilomètres après le départ. Huit coureurs se sont dégagés mais le peloton a roulé derrière et est revenu sur les échappées. Tamarii Punaruu a contrôlé la course pendant un temps lorsque son sociétaire Romain Raousset a crevé mais celui-ci n’est pas parvenu à recoller. Les attaques sont reparties de plus belle et six coureurs se sont dégagés pour creuser un écart qui devait augmenter au fil des kilomètres. Rudy Gueguen et Kahiri Endeler ont grappillé des points en remportant les deux sprints intermédiaires. Au retour vers l’arrivée et après les deux ascensions du collège de Hitia’a, le groupe de tête était toujours soudé mais il s’est disloqué du côté de Nivée, lorsque Nuumoe Lintz a attaqué. Seuls Kahiri Endeler et Rudy Gueguen sont parvenus à le suivre. Tous trois ont abordé ensemble la rude montée vers le cimetière de Erima. Mais Kahiri Endeler a accéléré au milieu de la côte et s’est envole vers l’arrivée pour s’imposer en 2 h 34’ 46’’. Nuumoe Lintz prend la deuxième place à 38 secondes, Rudy Gueguen complétant le tiercé de tête à 47 secondes de Kahiri Endeler. Le U19 Herehau Laurent termine au pied du podium.

Les U17 dominateurs en Access



Kahiri Endeler possède une solide avance sur Teva Poulain et plus encore sur Maheanuu Izal respectivement 2e et 3e au classement général Open de la Coupe Tahiti Nui. Sauf absence ou coup dur lors de la quatrième étape qui clôturera la Coupe Tahiti Nui 2024, Kahiri Endeler devrait rester au palmarès de l’épreuve après s’y être déjà imposé en 2022 et 2023.



Le tableau est plus ouvert en Open U19. Rodrigue Lozinguez et Herehau Laurent y postulent pour la victoire finale.

Il y avait 63 km au programme du peloton Access, dimanche, avec également le Tahara’a à monter dans les deux sens et une ascension au collège de Hitia’a. Les U17 ont réalisé une belle performance d’ensemble en prenant les trois premières places, Toanui Tanetoa s’imposant en 1 h 48’ 09’’ et au finish devant Kohai Schmit, Gaulthier Chastang faisant 3e. Éric Chang Sang termine 4e et 1er Access seniors, Kylie Crawford se classant 1re féminine et 18e au scratch.



Au classement de la Coupe, Manarii Raufea est bien placé en Access Hommes pour envisager remporter le trophée et c’est encore ouvert en U17 et féminine.



La date de la quaytrième étape de la Coupe de Tahiti Nui n’est pas encore arrêtée mais elle pourrait être programmée le 1er ou 2 juin. En attendant, et sauf modification du calendrier, le Grand Prix de Vénus puis celui de Arue mettront les coureurs en scène au mois de mai.



Patrice Bastian

Résultats



Classement 3è étape

Open (103 km)

1er Kahiri Endeler (TPC) 2 h 34’ 46’’

2e Nuumoe Lintz (Pirae) à 38’’

3e Rudy Gueguen (TPC) à 47’’

4e Herehau Laurent (Arue) à 2’ 12’’

5e Maheanuu Izal (TOR) à 4’ 46’’

…

15 coureurs classés



Access (63 km)

1er Toanui Tanetoa (TOR) 1 h 48’ 09’’

2e Kohai Schmit (Pirae) à 1’’

3e Gaultier Chastang (TOR) à 17’’

…

43 coureurs classés



Classement Coupe de Tahiti

Open

1er Kahiri Endeler (TPC) 76 pts

2e Teva Poulain (Mar Tri) 55 pts

3e Maheanuu Izal (TOR) 50 pts

4e Rudy Gueguen (TPC) 50 pts

5e Nuumoe Lintz (Pirae) 44 pts



Open U19

1er Rodrigue Lozinguez (TPC) 46 pts

2e Herehau Laurent (Arue) 40 pts

3e Hitiarii Cassel (Pirae) 29 pts



Access hommes

1er Manarii Raufea (VCT) 72 pts

2e Tavihauroa Lintz (Pirae) 55 pts

3e Eric Chang Sang (Mar Tri) 47 pts



Access U19 hommes

1er Manuarii Lau Fat (Mar Tri) 25 pts



Access U17 hommes

1er Toanui Tanetoa (TOR) 70 pts

2e Kohai Schmit (Pirae) 66 pts

3e Gaultier Chastang (TOR) 45 pts



Access femmes

1re Kylie Crawford (Mar Tri) 75 pts

2e Ra’i-Maeva Raapoto (TOR) 64 pts

3e Heivai Nui (Mar Tri) 56 pts



Access U17 femmes

1re Cassandra Chang Sang (Mar Tri) 75 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Mai 2024 à 16:54