Cyclisme - GP Team Reka : La victoire pour Patrick Costeux

Le Grand Prix Team Cycling Reka / Banque Socredo a eu lieu dimanche 3 juin à Mahina. Le départ a été donné près de la résidence Amoe, après le PK 11. Les coureurs sont ensuite partis vers Papenoo, Taravao, sur la côte est de Tahiti, jusqu’au port de pêche de Pueu où ils ont fait demi-tour. L’arrivée était située dans la montée d’Atima, devant le lycée professionnel de Mahina. Les participants ont dû boucler un parcours de 102 km au total.



C’est Patrick Costeux qui s’est imposé au scratch après 2H34’52 de course, devant Raimana Mataoa en 2H35’06 et Serge Dunoyer en 2H35’30, trois coureurs de troisième catégorie. Chez les femmes, c’est Poerava Van Bastolaire qui s’est imposée en 2H40’59 alors qu’en junior c’est Raiarii Taiarui qui a gagné la course.



Une centaine de coureurs et coureuses étaient au départ des trois courses : open, Pass’cyclisme et jeunes. Dans la catégorie Pass-Cyclisme, sur un parcours de 63 km, c’est Carlqvist Manate qui s’est imposé en 1H49’06 devant Numia Tefaatau en 1H49’14 et Taia Taaviri en 1H49’17. Chez les jeunes, c’est Tuteragi Taumi qui s’impose au scratch devant Temehau Ovelheiro et Estelle Tihoni. SB