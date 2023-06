Cyclisme : Elodie Touffet bonifie le bilan tahitien aux championnats des Outre-mer

Tahiti, le 5 juin 2023 - La 17e édition des Championnats de France cycliste des Outre-mer s’est déroulée ce week-end en Nouvelle-Calédonie. Le bilan d’ensemble des coureurs tahitiens hommes et femmes est très moyen à l’exception d’Elodie Touffet sacrée vice-championne de France féminine des Outre-mer au terme des trois étapes de l’épreuve derrière la Réunionnaise Kassandra Legros. Le Calédonien Rayann Lachenie a survolé la course chez les hommes, Kahiri Endeler terminant premier Tahitien à la 17e place.



L’édition 2023 des Championnats de France cycliste des Outre-mer a marqué l’histoire de l’événement dans la mesure où elle intégrait pour la première fois un peloton féminin. Et cela a bien servi la cause du cyclisme tahitien qui n’a pas vraiment brillé du côté de Boulouparis et Bourail au nord de Nouméa, seule Elodie Touffet étant parvenue à jouer les premiers rôles.



Les sélections tahitiennes hommes et femmes nourrissaient pourtant des ambitions avant leur départ en Nouvelle-Calédonie, mais dès la première étape en ligne courue samedi (vendredi à Tahiti) à Boulouparis et lancée avec 52 engagés chez les hommes et 25 chez les femmes, les coureurs du fenua ont eu du mal à exister au sein du peloton, plus particulièrement chez les hommes. Un regret toutefois en ce qui concerne Kahiri Endeler qui a perdu dix minutes dans cette première étape suite à des ennuis mécaniques, la suite des événements démontrant que le coureur de Tamarii Punaruu aurait pu viser un classement final bien meilleur s’il n’avait pas été victime d’un sort contraire lors de la 1re étape.



Ce fut mieux chez les dames, Elodie Touffet se classant 3e de la 1ère étape et Kylie Crawford 5e. La course de côte du lendemain matin, courte mais intense (30 km chez les dames, 40 km chez les messieurs) redonnaient des couleurs aux Tahitiens chez les hommes par le biais de Kahiri Endeler qui s’y classaient 6e à 1’14’’ du vainqueur calédonien Rayann Lacheny, Léo Cazaubiel étant aussi dans le rythme à un degré moindre (17e à 2’ 24’’). Les autres Tahitiens étaient beaucoup plus loin. Elodie Touffet, 3e de l’étape chez les dames se positionnaient alors à la 2e place du général à 4 secondes de la leader Réunionnaise Kassandra Legros.



Elodie Touffet rate le titre pour cinq petites secondes



Le contre-la-montre de l’après-midi couru sur 19 km devait confirmer la nette supériorité du Calédonien Rayann Lacheny chez les hommes, celui-ci étant sacré champion de France des Outre-mer en ayant remporté les trois étapes pour succéder au palmarès de l’épreuve au Guyanais Dilhan Will. Issue logique car Rayann Lacheny était le seul cycliste du peloton à rouler en division national 1 en France. Kahiri Endeler était encore bien dans le rythme sur le contre-la-montre qu’il bouclait à la 11e place à 2’24’’ de Lacheny. Performance honorable également de Turaiarii Arai et Léo Cazaubiel respectivement 22e et 26e du CLM. Au classement général final, Kahiri Endeler terminait 17e à 13 35’’ du vainqueur, les dix minutes perdues lors de la 1re étape pour les raisons déjà évoquées lui coutant sans aucun doute une place dans le Top Ten. Ceci étant, le numéro 1 tahitien a pu mesurer la différence de rythme qu’il existe entre un Championnat de France des Outre-mer et les courses tahitiennes à l’exception du Tour Tahiti Nui. Léo Cazaubiel et Turaiarii Arai l’ont aussi constaté mais ont eu le mérite de terminer avec un classement honorable au général soit 21e et 23e.



Suspense total chez les dames au départ du contre-la-montre avec trois lauréates potentielles pour la victoire finale, les Réunionnaises Kassandra Legros et Isabelle Lebreton et la Tahitienne Elodie Touffet. Isabelle Lebreton était rapidement écarté lors des temps intermédiaires, mais ça se jouait en poignée de secondes entre la Réunionnaise et la Tahitienne. C’est finalement Kassandra Legros qui s’imposait avec une seconde d’avance sur Elodie Touffet et décrochait le premier titre de championne de France des Outre-mer en devançant Elodie Touffet de seulement cinq secondes au classement final.



La Réunionnaise de 19 ans causait la surprise car elle n’était pas annoncée dans les favorites au contraire d’Elodie Touffet. Satisfaction tout de même pour la Tahitienne qui continue à être performante au-delà de 40 ans. La campagne des Championnats de France des Outre-mer 2023 ne marquera toutefois pas les annales du cyclisme tahitien qui visait des podiums d’étapes voire du général et qui en est passé loin.

CLASSEMENT GENERAL FINAL *Femmes

1. Kassandra Legros (Reu) 3 h 33’ 33’’

2. Elodie Touffet (Tah) à 5’’

3. Isabelle Lebreton (Reu) à 25’’

4. Hortense Happey (NC) à 2’ 36’’

5. Julie Viala (Reu) à 2’ 57’’

…

18. Kylie Crawford (Tah) à 16’ 06’’

20. Joy Crawford (Tah) à 17’ 59’’

21. Poerava Van Bastolaire (Tah) à 18’ 40’’

25 coureuses classées



*Hommes

1. Rayann Lacheny (NC) 4 h 19’ 01’’

2. Benjamin Le Ny (Gua) à 35’’

3. Taino Cailliau (Gua) à 1’ 29’’

4. Florian Barket (NC) à 2’ 41’’

5. Dilhan Will (Guy) à 3’ 15’’

6. Paul Rivière (Reu) à 3’ 36’’

7. Yaznnick Assati (Reu) à 3’ 56’’

8. Philgy Palmiste (Gua) à 3’ 58’’

9. Lionel Miny (Gua) à 4’ 30’’

10. Benjamin Bousquet (Guy) à 5’ 05’’

…

17. Kahiri Endeler (Tah) à 13’ 35’’

21. Léo Cazaubiel (Tah) à 16’ 07’’

23. Turaiarii Arai (Tah) à 19’ 08’’

38. Romain Raousset (Tah) à 30’ 01’’

41. Maheanuu Izal (Tah) 34’ 32’’

43. Keahi Raoulx (Tah) à 37’ 12’’

47 coureurs classés, 4 abandons

