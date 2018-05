Cyclisme - 7e Ronde Tahitienne : La course de l'année, c'est dimanche

La Ronde Tahitienne avait remporté la catégorie « Best Event » lors des Trophées du Sport 2018. L’événement, organisé par le vélo club de Tahiti présidé par Benoit Rivals, se caractérise par une organisation dynamique mettant en avant l’aspect sportif mais pas seulement.



L’événement se veut éco-citoyen et incite aux gestes préservant l’environnement, il se veut également solidaire en invitant chaque année les personnes atteintes de handicap. Il fait la promotion du tourisme sportif en proposant des packages touristiques. Cette année, grande nouveauté, une croisière est même proposée avant et après la course.



Cet événement sportif est populaire car il propose en réalité trois courses : la « Grande Ronde » de 110 km, la « Petite Ronde » de 55 km et la « Ronde Loisir » de 15 km, il y en a ainsi pour tous les niveaux. L’événement est inscrit au calendrier des grandes manifestations du Pays.



Chaque année, le VCT réussit à faire venir des parrains prestigieux. Après Bernard Hinault en 2017, c’est au tour de Thomas Voeckler de faire le déplacement en Polynésie française. Le journaliste de France Télévisions Henri Sannier, amoureux de la Ronde Tahitienne et de la Polynésie française, revient quant à lui quasiment chaque année.



En 2017, c’est le métropolitain Nicolas Roux qui s’était imposé en 2H35’40 mais le Polynésien Raimana Mataoa n’avait pas démérité, arrivant seulement une seconde plus tard. Les pronostics sont donc ouverts pour cette édition 2018. Pas moins de 600 cyclistes sont attendus dont plus de 80 étrangers. Une reconnaissance du parcours a été effectuée dimanche dernier. SB