Cyclisme - 3 jours de Cherbourg : La victoire pour Taruia Krainer

Parole à Taruia Krainer :



Tes impressions après la course ?



« J'ai eu chaud mais c'est passé ! Les 3 jours de Cherbourg ont été difficiles, ça roulait très vite. J’ai été très content de cette victoire au général sur ces 3 jours de Cherbourg devant Julien Vanderbranle et Alan Riou, qui passeront professionnels en 2019, respectivement chez Top Sport et Bretagne Samsic. »



Cela a été un travail d’équipe ?



« Le niveau était très élevé et mon équipe à fait un super travail pour me mettre dans les meilleures conditions. Mes équipiers m'ont protégé pendant la course et ils ont fait un gros travail pour que je conserve mon maillot de leader. »



Tes objectifs ?



« Je suis toujours amateur au Vc Rouen 76, en première division. Mon rôle dans l'équipe est d'être meneur et d'encadrer les jeunes. Pour l'avenir, j'ai beaucoup de projets en tête comme passer mon diplôme d'état (DEJEPS) pour, pourquoi pas, venir exercer à Tahiti. Ma prochaine course, c'est la finale de la Coupe de France aux Boucles de l'Artois samedi et dimanche. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Ça fait vraiment plaisir de gagner cette course par étape contre des coureurs d’un tel niveau. Je tiens à remercier toute l'équipe du VC Rouen 76 ainsi que toutes les personnes qui me soutiennent. Un grand merci à notre compagnie Air Tahiti Nui pour avoir mis en place le programme « Ambassadors » dont je fais partie. Je reviens à Tahiti prochainement pour participer au Tour de l’Amitié, prévu à Tahiti du 18 au 22 septembre prochains. Merci à tous » Propos recueillis par SB