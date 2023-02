Culture et kayak surfski à Hao

Hao le 24 février 2023 - La commune de Hao s'est chargée d'organiser des ateliers et activités sportives et culturelles pour occuper les jeunes de l'atoll pendant les vacances scolaires. Une quarantaine d'enfants ont ainsi participé aux ateliers traditionnels et artisanaux mais aussi ont pu profiter de la présence de la fédération polynésienne de kayak surfski pour s'initier à la pratique.



La commune de Hao a tenu à occuper les jeunes de l'atoll pendant la semaine de vacances scolaire passée. Une initiative préparée en amont par la très active conseillère municipale responsable de la jeunesse et des sports, Mirabelle Holman. Ils étaient une quarantaine d'inscrits. Ils ont ainsi eu accès à de multiples ateliers animés par des bénévoles, des services civiques, des employés en CAE et quelques élus venus prêter main forte. Les enfants ont participé avec enthousiasme aux courses de porteurs de fruits et d’échasses, aux initiations au tressage de paniers et de chapeaux, à la confection de colliers en coquillages ou encore à la plantation de fleurs ornementales autour de la mairie.



D'autre part, les enfants ont pu profiter de la présence de la fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) sur l’atoll. Les sept membres formateurs et initiateurs, avec dix kayaks et dix surfskis et autant de rames et de gilets de sauvetage, ont offert des initiations aux jeunes. Par la même occasion la FPKS a pu initier les élèves de la Maison familiale rurale (MFR), des jeunes du régiment du service militaire adapté (RSMA) et les internes du collège restés sur l’atoll, pris en charge par la Fédération des œuvres laïques (Fol) dans le cadre du programme de loisirs éducatifs en internat.





Rédigé par Teraumihi Tane le Vendredi 24 Février 2023 à 09:30 | Lu 127 fois