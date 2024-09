Crossfit - Le team Unleash à l'assaut des Wodapalooza

Tahiti, le 13 septembre 2024 – Composé de Raihau Sienne, Kévin Belleme et Heiva Ah Min, le team Unleash s'apprête à partir à la conquête des Wodapalooza, en Californie, du 20 au 22 septembre prochains. Faisant partie d'un des événements phares de l'univers Crossfit, la compétition réunit chaque année les élites de la discipline. Et à ce titre, le trio polynésien ne compte pas faire que de la figuration.



Ils sont ce qui se fait de mieux en crossfit par équipe sur le territoire polynésien. Et aujourd'hui, le team Unleash est sur le départ. Composé du duo électrique Raihau Sienne et Kévin Belleme, champions de Polynésie en titre par équipe, et de Heiva Ah Min, champion de Polynésie 2023 par équipe avec Mika Vidal, ces derniers ont en ligne de mire les TYR Wodapalooza SoCal 2024. Véritable festival de la discipline crossfit, l'événement rassemble chaque année les athlètes du monde entier, de tous les niveaux, et s'évertue à se différencier des Crossfit Games, le Graal de la discipline. Plus décontracté mais tout aussi compétitif, les Wodapalooza sont une occasion unique de se confronter aux meilleurs mondiaux sans devoir nécessairement passer par des phases qualificatives. Un challenge que nos 'aito ont décidé de relever.



Impulsée par Raihau Sienne et Heiva Ah Min, l'idée ne date pourtant pas d'hier : “Il y a deux ans, j'avais déjà envie d'y participer lorsque Heiva y est allé avec Hivan's, un ami”, explique Raihau. “Hélas, à l'époque, je n'étais pas vacciné et donc je n'ai pas pu partir. En revanche, déjà à l'époque, je disais à Heiva que la prochaine fois il pourrait compter sur moi.” Une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Deux ans plus tard, l'occasion se présente enfin : “On en a reparlé et petit à petit les pièces se sont mises en place toutes seules, très naturellement”, confie Heiva avec satisfaction. “À titre personnel, je voulais y retourner pour revivre certaines sensations. Là-bas, l'ambiance est extraordinaire et les gens sont souriants malgré les enjeux. C'est une compétition à part. Les gens aiment partager ; c'est beaucoup plus amical.”



“ On va donner le meilleur de nous-même et on verra bien”



Pour autant, les trois acolytes le savent : “When it's on, it's on !” Et pas question de faire dans la demi-mesure : “On a faim”, assure Kévin Belleme, conscient pourtant de l’épreuve qui les attend. “Le challenge pour nous qui avons l'habitude de concourir surtout sur des épreuves locales, c'est qu'on ne connaît pas le niveau des athlètes que l'on va rencontrer une fois là-bas. Ici, on se connaît un peu tous, donc on sait où est-ce que l'on se situe par rapport aux autres. Là-bas, ça sera l'inconnu total mais c'est aussi pour ça que l'on y va. On va donner le meilleur de nous-même et on verra bien.”



Et du meilleur, les trois en sont définitivement capables. Chacun apportant sa qualité athlétique, mais aussi son caractère : Raihau Sienne, connu pour son aisance à prendre plaisir au moment le plus critique de l'effort, et Heiva Ah Min, toujours très mesuré et calme en toutes circonstances, devront, à eux deux, contenir un Kévin Belleme débordant d'énergie. “Kévin c'est la machine, tu appuies sur le bouton ON et c'est parti ! Il faudra d'ailleurs s'assurer qu'il a bien tout saisi avant chaque Wod, car une fois lancé, on ne l'arrête plus”, plaisante généreusement Heiva au sujet de son partenaire. En revanche, concernant la préparation, pas de place pour le batifolage, les trois soldats sont rigoureusement focalisés sur leurs entrainements : “Si on a déjà pour habitude de s'entraîner cinq fois par semaine avec des pauses uniquement le jeudi et le dimanche, pour la compétition, nous avons doublé nos séances les jours d'entraînement : la première étant à 5 heures du matin et l'autre à 16 heures”, souligne Kévin Belleme.



Un rythme effréné, mais nécessaire, en vue de rivaliser avec la quarantaine d'autres équipes attendue pour ces TYR Wodapalooza SoCal 2024. “Nous sommes prêts”, affirme Raihau Sienne. “Tous les trois on se connaît assez bien maintenant. Tous ces entraînements nous ont servi à, justement, prendre conscience des exercices sur lesquels on peine un peu plus, ou, à l'inverse, ceux où nous sommes plus à l'aise. Peut-être qu'à certains exercices il faudra être prêt à compenser si un de nous a plus de mal. Nous sommes prêts à toutes les éventualités.” Nos 'aito partent lundi soir, 16 septembre, afin de s'acclimater à l'automne californien en vue de débuter les épreuves le 20 septembre, du côté de Huntington. Fa'aitoito !