Crossfit - Crossfit Pop Contest : Plus de 80 athlètes ont participé

Un vrai challenge !



Le trio savait que le niveau en catégorie Élite « était très élevé. Ici on a les meilleurs de toutes les box de Tahiti, on va s’y confronter. On n’a pas le même niveau mais ça va nous obliger à donner le meilleur, c’est un vrai challenge. On va devoir se dépasser ».



Après la présentation du premier wod, ils se sont réunis. « On a chacun nos forces et nos faiblesses, on a cherché la meilleure organisation en fonction de ça et en fonction du temps de passage. Le wod était sur 12 minutes, il fallait qu’on fasse le max de répétitions, cadencer au mieux nos passages. »



Non loin, Gilles Matys, le coach de Kealii Garbutt se préparait lui aussi à passer. Il s’est inscrit à la compétition avec Hanohano Snow et David Tahi. « L’idée c’était de participer à l’activité de la box, de montrer l’exemple, d’encourager les autres, de promouvoir ce genre d’événement ».