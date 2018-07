Crossfit - 5e French Throwdown : Deuxième place par équipe pour Yves Tehau

Yves Tehau travaille dans la sécurité et est plutôt discret. Cela ne l’empêche pas de se passionner pour une discipline en plein essor en Polynésie, le crossfit, qu’il pratique depuis seulement quatre ans. Le crossfit associe divers exercices de force physique à réaliser le plus vite possible.



Yves Tehau est passé par le club Nahiti de Arue où il a pu développer sa passion pour les sports de force athlétique. Il est désormais suivi par un coach qui planifie tous ses entrainements en vue de la réalisation de ses objectifs en compétition. Yves Tehau avait également fait partie des 18 nominés aux Trophées du sport 2017 récompensant les meilleurs sportifs polynésiens.



Bonne hygiène de vie, nutrition, entrainements deux fois par jour en natation, course à pied et rameur concept 2…Yves Tehau met toutes les chances de son côté pour obtenir des résultats. Rien n’est dû au hasard, surtout dans ce genre de discipline où le corps est poussé à son maximum.



Yves Tehau vient de participer aux French Throwdown 2018, une des plus grandes compétitions internationales organisées en Europe, sponsorisée par Reebok et Rogue Fitness, les principaux sponsors des Crossfit Games. La compétition s’est déroulée sur trois jours, elle a regroupé pas moins de 500 athlètes toutes catégories confondues.



Cette fois-ci, Yves Tehau a participé dans la catégorie RX en s’associant avec deux crossfiteurs expérimentés résidant en métropole : Taaroa Salmon et Gabin Loubère. SB