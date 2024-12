Croissance solide pour le BTP en 2023

Tahiti, le 23 décembre 2024 - En 2023, le secteur du bâtiment et des travaux publics en Polynésie française a poursuivi sa croissance, selon un rapport de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.



À l’aube de 2025, l’Institut de la statistique de la Polynésie française a publié, ce mardi, un rapport détaillant la performance du secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2023. Ce secteur, véritable pilier de l’économie locale, continue de connaître une croissance soutenue. En effet, durant cette période, le chiffre d'affaires global des entreprises du secteur a augmenté, notamment grâce à un volume d'affaires toujours plus élevé, malgré la contraction des crédits immobiliers aux ménages et des investissements publics.



Concernant le coût des matériaux, après les flambées inflationnistes de 2021 et 2022, une légère baisse a été observée en 2023. Cependant, les prix demeurent toujours élevés. Du côté des effectifs, la tendance est également positive. Le nombre de salariés dans le bâtiment et les travaux publics a augmenté, tout comme le salaire moyen, ce qui a contribué à une hausse globale de la masse salariale. Ainsi, le secteur du bâtiment et travaux publics représente 8 % des effectifs salariés et 6 % du chiffre d’affaires total des entreprises de Polynésie française.