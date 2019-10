Croisière : Le Paul Gauguin a rejoint la famille Ponant

PAPEETE, le 26 octobre 2019 - L’armateur français de croisières de luxe, Ponant s’est uni à la société Paul Gauguin, vendredi soir. Une aubaine pour le fenua, puisque cela entraine un engagement à long terme avec la Polynésie pour le premier armateur français de navires de croisières.



Il y avait du beau monde vendredi soir sur le quai de Papeete, pour l’union entre la compagnie Ponant et la société Paul Gauguin Cruises.



Une initiative intéressante pour le fenua, puisqu’elle se traduit par un engagement à long terme pour le leader mondial de l’expédition de luxe, Ponant, avec la Polynésie.



Le Paul Gauguin rejoint ainsi la flottille luxueuse de Ponant, qui était composée jusque-là, d’un voilier 3 mâts de 32 cabines, de quatre luxueux navires et de six yachts. La société Paul Gauguin conservera, cependant, sa propre identité, puisque la directrice générale des Croisières Paul Gauguin, Diane Moore, continuera de piloter son équipe à Seattle. « En rejoignant la famille PONANT nous continuons de nous consacrer à partager notre passion et offrir des expériences authentiques, de haute qualité de service et respectueuses de l’environnement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir faire découvrir l’univers PONANT à nos passagers et d’accueillir les passagers PONANT à bord du m/s Paul Gauguin », déclare-t’elle.



Sur le site internet de l’armateur français, le président fondateur de Ponant, Jean Emmanuel Sauvée, indique que « cette collaboration permet à nos passagers de choisir leur croisière parmi une palette de destinations emblématiques toujours plus riche. Escales mythiques ou mouillages confidentiels, c’est une invitation au voyage exclusive que PONANT et PAUL GAUGUIN offrent ainsi à leurs passagers, à bord de navires à la taille intimiste. Partageant la même philosophie, des valeurs identiques et une excellente maîtrise opérationnelle, la synergie entre nos deux compagnies ouvre des perspectives prometteuses, tout en préservant les fondamentaux de chacune des deux marques emblématiques. »



Pour le président du Pays, Edouard Fritch, l’engagement entre les deux compagnies « est un signal fort ». « Notre Pays, toutes nos îles, souhaitent également que vous puissiez vivre et partager des émotions, des relations, des saveurs, des rires, des contrastes qui rendent la vie plus belle. Nous parlons ici de notre Mana. Ce supplément d’âme propre à notre culture. J’espère que vous l’avez ressenti ».