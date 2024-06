Crise en Nouvelle-Calédonie: les écoles rouvriront progressivement à partir du 17 juin

Nouméa, France | AFP | vendredi 07/06/2024 - Les établissements scolaires calédoniens, plus ou moins endommagés et fermés depuis le 13 mai en raison des événements violents qui ont secoué l'archipel, rouvriront progressivement à partir du 17 juin, a annoncé vendredi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.



Pour la rentrée scolaire, "le cap du 17 juin est maintenu", a indiqué la vice-présidente en charge de l'enseignement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Isabelle Champmoreau, lors d'une conférence de presse à Nouméa. "Il s'agira d'une rentrée très progressive en fonction des niveaux et des établissements", a-t-elle ajouté.



Les enfants de primaire retourneront à l'école le 17 juin, alors qu'il n'y aura pas d'élèves dans les collèges les 17 et 18 juin. "Certains collèges auront besoin de la semaine pour la remise en route", a souligné le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et directeur général des enseignements, Didier Vin-Datiche, précisant que les lycéens reprendront le 24 juin.



Des établissements scolaires ont été soit dégradés soit détruits, lors des violences nées de la contestation du projet de loi constitutionnel sur la modification du corps électoral du territoire du Pacifique sud.



Selon Isabelle Champmoreau, il est pour l'instant difficile d'estimer précisément l'ampleur des dégâts alors que des expertises sont en cours et que certains établissements "sont difficilement accessibles" mais "une vingtaine d'écoles ont subi des dégradations, de la destruction totale à des dégradations partielles".



"Les dégâts psychologiques sont plus importants que les dégâts matériels qui seront difficiles à surmonter, mais (eux), ils le seront", a insisté la vice-présidente.



Concernant les examens terminaux des lycéens, il y aura recours au contrôle continu comme ce fut le cas durant le confinement lié au Covid.



La Nouvelle-Calédonie compte 250 écoles primaires, 56 collèges et 21 lycées, publics et privés confondus, pour environ 65.000 élèves, d'après le gouvernement.



Dans l'archipel, les élèves sont actuellement en vacances (depuis le 1er juin). L'année scolaire a débuté le 12 février et se terminera le 13 décembre.