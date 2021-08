Crise Covid : Le député Botherson demande l'aide des Cubains

Tahiti, le 19 août 2021 - Le député Moetai Brotherson a adressé mercredi une demande officielle d’assistance sanitaire à Cuba pour l’envoi en Polynésie d’une délégation de médecins.



Le député souverainiste Moetai Brotherson a adressé mercredi à l'ambassadeur de Cuba en France, Elio Edouardo Rodriguez Pardomo, une demande officielle d’assistance sanitaire pour l’envoi en Polynésie d’une délégation de médecins. “J’espère qu’en cas de réponse positive de Cuba, notre gouvernement et l’État sauront saisir l’opportunité et accepter cette aide, comme ce fut le cas aux Antilles et en Guyane”, annonce-t-il dans un post publié le jour-même sur Facebook. Interrogé jeudi, il s’explique : “Quand on est dans une situation aussi critique que celle que l’on connait aujourd’hui, avec des personnels de santé qui sont à bout, une dizaine de morts tous les jours quasiment, il ne faut pas se priver d’une aide sous prétexte qu’elle n’est pas “made in France”. J’ai fait une demande officielle à Cuba à travers son ambassadeur en France. Je ne sais pas si la réponse sera positive. Mais si elle l’est, je transmettrai cette réponse à l’exécutif, dont c’est le rôle de gouverner et mettre en place. Ensuite on verra comment ça peut se faire. Si la réponse est positive, il faut l’accepter”.