Créer une aire marine protégée aux Australes créerait 70 emplois

1800 touristes de plus en cinq ans... Comment arrivez-vous à ces chiffres ?

Donc ce n'est pas Pew qui a trouvé ces chiffres, ce sont des économistes. Nous avons fait appel à de vrais experts de ce domaine, qui ont déjà étudié d'autres aires marines protégées dans le monde et ont vu ces augmentations de la fréquentation. Donc ils ont pris une moyenne de la hausse du nombre de touristes qui a été constaté dans les autres aires marines protégées du même type que celle proposée pour les Australes et ils sont arrivés à une hausse de la fréquentation de 10% par an. Donc en cinq ans, on arrive à environ 50% de touristes supplémentaires dans les sites qui ont créé des aires marines protégées. Pour les Australes, ça représente 1125 touristes supplémentaires. Mais l'étude montre aussi que les bénéfices ne s'arrêtent pas aux Australes. Pour le tourisme, faire venir des visiteurs aux Australes les oblige à passer par Tahiti, et ils vont souvent en profiter pour aller voir une autre île, comme Moorea, Fakarava ou Bora Bora. Enfin cette aire marine protégée renforcerait la visibilité internationale de la Polynésie française, en lui donnant une image bien plus éco-touristique, elle provoquerait des centaines d'articles dans la presse internationale, des émissions de télévision, tout ce qu'on a observé dans les autres AMP. On estime que cet effet rapporterait encore 700 visiteurs supplémentaires pour la Polynésie en cinq ans.



Les experts ont aussi croisé ces données avec celles sur les "nouveaux visiteurs", qui sont de plus en plus nombreux parmi les millenials, la génération née après les années 80. Ces nouveaux visiteurs recherchent des expériences authentiques, ils recherchent une protection de l'environnement parce que ça s'aligne avec leurs convictions personnelles, ils recherchent de la culture... Les études dans le monde montrent que ces millenials sont très intéressés par les labels environnementaux comme les aires marines protégées. Il s'agit donc d'une stratégie touristique très payante à long terme.



C'est donc une vraie opportunité pour les Australes, à ne pas rater ?

Dans cette étude économique, si l'on compare les coûts que pourrait engendrer la réserve, que ce soient les coûts de gestion, les comités scientifiques, la surveillance, mais aussi les coûts d'opportunité qui sont liées aux pertes des zones de pêche, tous ces coûts sont finalement trois fois moins élevés que les bénéfices projetés à travers le tourisme, et même à travers le développement de la pêche lagonnaire. Donc on a voulu essayer de poser cette question pour ce projet qui est très concret, qui ne se fera peut-être jamais mais qui est un cas d'étude intéressant pour montrer qu'investir dans un capital naturel n'a pas seulement du sens au niveau écologique, mais a aussi du sens au niveau économique et social pour le Pays.