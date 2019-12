Création d’entreprises : les femmes imposent leur dynamisme

Tahiti, le 18 décembre 2019 - Dans son bilan des créations d’entreprises en 2018 publié mercredi, l’Institut statistique de la Polynésie française (ISPF) relève que pour la première fois, les femmes ont créé plus d’entreprises que les hommes en 2018.



Dans un rapport portant sur les créations d’entreprises en 2018, l’ISPF révèle que les femmes ont réalisé 51% des créations d’entreprises à titre individuel en 2018. Elles dépassent ainsi les hommes pour la première fois. Sur 1 339 entreprises créées par les femmes en 2018, 74% se trouvaient dans le secteur des services. Parmi les activités les plus attractives, les “autres services personnels” comptaient 153 créations, les “autres enseignements” (80 créations), le “nettoyage courant des bâtiments” (74 créations) et la “restauration de type rapide” (64 créations). Enfin, en 2018, l’âge moyen des femmes créatrices s’établissait à 35 ans, soit deux ans de plus qu’en 2017.



Le bilan de l’ISPF rapporte également qu’en 2018, le nombre de création d’entreprises nouvelles dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (ICS), a augmenté de 8% par rapport à 2017. Si cette hausse concerne tous les secteurs d’activité, il faut cependant noter que l’embauche de salarié à la création restait très faible. Ainsi, parmi les 3 042 entreprises créées en 2018, 1% des entreprises seulement étaient employeuses au moment de leur création. Le créateur assure d’abord son propre emploi. Seules 126 entreprises ont déclaré au moins un salarié à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) de janvier à décembre 2018 soit 6% de mieux que l’an passé.