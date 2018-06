Créa'Smart, des ateliers pour développer les intelligences des enfants

PAPEETE, le 25 juin 2018 - Vairea Izal lance Créa'Smart, des ateliers pour les enfants et pour des binômes enfants-parents, basés sur le concept des intelligences multiples d'Howard Gardner. Ce psychologue américain du développement a détaillé neuf types d’intelligence. Chaque individu possédant un peu de chacune.



" Howard Gardner considère qu'il existe neuf intelligences ", rapporte Vairea Izal qui s'appuie sur ce principe pour mettre en place ses ateliers Créa'Smart. " On utilise toutes ces intelligences, on les développe notamment à l'école mais, les classes étant surchargées, elles ne sont pas toujours suffisamment stimulées ." Les ateliers de Vairea Izal se positionnent donc comme un complément.



Les neufs types d'intelligence sont : l'intelligence linguistique, musicale, logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, intra personnelle, interpersonnelle, naturaliste et existentielle. Chaque individu possède, à différents niveaux de développement, des capacités mentales dans toutes ces intelligences, selon Howard Gardner, psychologue américain du développement, professeur en cognition et en éducation à Harvard.



Howard Gardner ne nie pas la composante génétique de l'intelligence, mais soutient que les potentialités se développent d’une manière ou d’une autre en fonction de l’environnement, des expériences vécues, de l’éducation reçue, etc.



Vairea Izal a été enseignante suppléante en maternelle mais aussi auprès de classes de CE1 et CM1 pendant cinq ans. " J'ai expérimenté les conditions d'enseignements mais aussi la déconnexion entre les enfants et leurs parents ". D'où la mise en place d'ateliers en binôme. " Les enfants me faisaient part du manque de présence de leurs parents ."



Elle a également une licence en psychologie. Elle a passé un master en France. " Mais il m'a manqué des aspects. Depuis que j'ai 14 ans, j'aime les enfants, j'aime la pédagogie, l'éducation, la psychologie. J'ai besoin de tous ces éléments, je ne me voyais donc pas seulement psychologue. " Pour trouver son propre équilibre elle a créé son association.



Vairea Izal organise ses ateliers sur des thèmes différents à chaque fois et au cours desquels elle propose des activités ludiques qui permettent de développer différentes intelligences. " Les ateliers permettent, pour ceux qui ont des facilités, de développer encore plus leur intelligence et, pour ceux qui en ont moins de trouver des solutions pour ne pas rester bloqué et donc se dévaloriser ." Créa'Smart participe aussi à favoriser la confiance en soi.



Son premier atelier a eu lieu le 16 juin sur le thème des émotions. Il a duré deux heures et a été proposé à des binômes parents-enfants de 8 à 10 ans. Vairea Izal a découpé son atelier en cinq animations. " Par exemple, nous avons joué sur les différentes expressions du visage. Les enfants les ont dessinées pour pouvoir les accrocher à leur porte de chambre et prévenir leurs visiteurs de l'état dans lequel ils se trouvent ."



Les rendez-vous de Créa’Smart alternent des activités pratiques, créatives, interpersonnelles et des jeux. Pour l’instant, ils restent ponctuels. Mais, dès que Vairea Izal aura trouvé une salle, ils deviendront plus réguliers. Des stages pendant les vacances seront aussi proposés.