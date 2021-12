Crash d'hélicoptère à Madagascar: deux survivants dont un ministre, deux disparus

Antananarivo, Madagascar | AFP | mardi 21/12/2021 - Le secrétaire d'Etat malgache à la Gendarmerie, le général Serge Gellé, a nagé près de douze heures pour rejoindre le rivage après que l'hélicoptère qui le transportait s'est écrasé en mer, ont indiqué mardi la gendarmerie et les autorités maritimes.



Outre le ministre, l'hélicoptère, qui s'est écrasé au large des côtes nord-est du pays, transportait trois gendarmes. L'un d'eux, éjecté en même temps que M. Gellé, a lui aussi survécu, tandis que les deux autres sont portés disparus, selon ces sources.



Le ministre et le gendarme survivants ont été retrouvés séparément par des riverains sur la plage de Mahambo, à environ 75 km au nord de Toamasina, la grande ville portuaire de l'est malgache, a précisé le directeur de l'autorité maritime, Jean-Edmond Randrianantenaina.



Selon lui, "a priori, les deux hommes ont été éjectés de l'hélicoptère et ont ensuite été séparés en mer. Ils n'étaient pas ensemble".



"Mon tour de mourir n'est pas encore arrivé, merci à Dieu" et "aux villageois et aux pêcheurs de Mahambo", déclare dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Serge Gellé, 57 ans, secouru par la population locale.



Les traits tirés, vêtu d'un treillis et allongé sur chaise longue, le ministre, général de gendarmerie de 57 ans, précise n'avoir "aucune blessure, seulement froid". "Je pourrai reprendre le travail d'ici 24 heures", assure-t-il.



"C'est un militaire de caractère", a commenté auprès de l'AFP le général de gendarmerie Zafisambatra Ravoavy qui a travaillé longtemps avec le général Gellé.



"Il a toujours pratiqué le sport avec beaucoup d'endurance. Et il a gardé ce rythme même en étant ministre, comme un jeune de 30 ans. Il a un moral d'acier, il a été rejeté par les vagues et il n'a pas lâché", a-t-il ajouté, précisant que le général s'était servi d'un coussin de siège de l'hélicoptère comme bouée de sauvetage.



Le général Gellé fait partie des nouvelles recrues du président Andry Rajoelina et est entré au gouvernement à la faveur du dernier remaniement en août, après plus de 30 ans de carrière dans la gendarmerie.



L'hélicoptère transportait le ministre et les trois gendarmes vers Antseraka (nord-est), petite localité au large de laquelle un navire a fait naufrage lundi matin, faisant au moins 21 morts et une soixantaine de disparus, selon un bilan actualisé des autorités maritimes mardi.



La gendarmerie malgache a indiqué ne pas connaître dans l'immédiat les circonstances de la chute de l'hélicoptère. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux occupants portés disparus.