Crash Air Moorea : 14 ans après, l'émotion et l'attente

Moorea, le 9 août 2021 - Une cérémonie en mémoire des victimes du crash d’Air Moorea a eu lieu lundi à Teavaro, 14 ans après l’accident. L’émotion était toujours aussi vive aussi bien du côté des élus que de celui des représentants des familles des victimes qui se sont recueillis devant la stèle érigée en leur mémoire.



Une cérémonie pour rendre hommage aux victimes du crash d’Air Moorea de 2007 a eu lieu lundi matin en comité restreint au site du point de vue Toa’tea à Teavaro. Elle s'est tenue en présence du maire de Moorea-Maiao Evans Haumani, du représentant des familles des victimes, Alain Druet, ainsi que de quelques élus de l’île sœur. Les personnes présentes se sont ainsi recueillies sur place, puis ont effectué un dépôt de fleurs sur la stèle installée en mémoire des victimes.



Pour rappel, un Twin Otter de la compagnie Air Moorea s’est écrasé le 9 août 2007 au large de Moorea, causant la mort de 20 personnes. Un moment dont se souvient parfaitement le tāvana Evans Haumani. “J’étais mūto'i et je peux vous dire que je l’ai vécu, avec mes collègues de la police municipale, les pompiers, les mūto'i farāni et le personnel de l’hôpital, comme une épreuve pénible. On a géré toutes les opérations : récupérer des corps qu’on a entreposés à la salle omnisports de Afareaitu pour les ramener sur Tahiti, récupérer les débris de l’avion mais aussi, je crois que c’est le plus dur, gérer les familles des passagers”, a-t-il rappelé durant son discours. En plus de la commémoration des victimes, ce dernier a aussi tenu à rendre hommage à toute personne impliquée dans les interventions de l’accident.



Un dossier toujours pas refermé



“En tant que tāvana, je mesure aujourd’hui la dimension et le travail de toutes ces personnes, surtout leur sang-froid, leur professionnalisme et leur courage. J’ai été témoin de la compassion et de la solidarité de notre peuple polynésien. Je mesure également toute la tristesse dans laquelle cet accident a plongé notre fenua. Nous prions pour qu’aucun drame de la sorte ne se reproduise.” Durant cette cérémonie, Alain Druet a affirmé que la vie continue pour les familles des victimes, mais que celles-ci attendent la fin de cette affaire judiciaire pour faire complètement leur deuil. “14 ans déjà, ça peut paraître long, mais court à la fois, mais nous sommes toujours en attente du résultat du pourvoi en cassation. Ce qui fait que pour les familles, le dossier de cette tragédie ne s’est toujours pas refermé et il est toujours très difficile d’aller de l’avant. Après, la vie a repris ses droits”, a-t-il réagi.