Covoiturage : "beaucoup de conducteurs proposent des trajets moins chers que le bus"

Peux-tu te présenter ?

Donc j'ai 28 ans, je vis à Moorea et je suis entrepreneur depuis l'année dernière. J'ai aussi beaucoup d'activités à côté de mon entreprise, j'ai en particulier repris mes études et j'ai un travail salarié. L'année dernière j'ai donc créé TereNi'a, une start-up qui veut améliorer la mobilité au fenua. La première étape est d'augmenter les alternatives de transport. Donc en plus du bus et des transports personnels, le but est de permettre à tout un chacun de partager leurs véhicules avec d'autres personnes sur certains trajets.



Il y a déjà des initiatives de covoiturage, comme à l'université, et plusieurs plateformes en ligne. Pourquoi créer une solution de plus ?

C'est vrai qu'il y a déjà cinq ou six solutions qui existent. Je les ai toutes essayées avant de lancer la mienne, mais j'ai eu du mal à comprendre le concept, il y a même certaines plateformes où je n'ai pas du tout pu m'inscrire... Donc comme je trouvais que leurs solutions ne marchaient pas, j'ai décidé de créer la mienne.

C'est que pour moi, avoir une solution de co-voiturage qui marche, ça vient d'un problème très personnel dont j'ai souffert. Donc je suis de Moorea, j'y vis encore, et là-bas tous les transports en commun sont dédiés aux ferries. Les bus vont au bateau, et aux heures ou les jours où il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de bus. Autre problème, parfois on veut aller ailleurs qu'au bateau... Mais si tu vas plus loin que le port, tu dois prendre deux fois le bus et payer deux fois 300 francs... Donc c'est la galère. J'ai aussi connu ce problème pendant mon année universitaire à Tahiti. J'habitais à Mataiea, pour aller à l'université j'attendais le bus tous les matins, et parfois il passait mais ne s'arrêtait même pas ! Donc certains matins je ne pouvais pas aller en cours. J'ai même raté deux examens à cause de ça ! À la fin j'aurais été prêt à payer les gens qui passaient pour qu'ils me prennent dans leurs voitures... C'est dans ces galères-là que j'ai mûri le projet de créer TereNi'a.

Donc j'ai commencé à travailler sérieusement dessus l'année dernière. J'ai pu bénéficier de l'accompagnement du PRISM, l'incubateur de start-up de la CCISM, pour expérimenter sur mes idées, tester mes solutions, jusqu'à arriver au lancement d'un site fonctionnel le 4 janvier dernier. Nous avons déjà une centaine d'inscrits et une vingtaine de trajets réguliers offerts sur la plateforme, donc ça démarre très bien !



Comment fonctionne le site ?

Donc a lancé terenia.io, une plateforme qui permet à tout le monde de mettre son trajet en ligne, dire s'il peut accueillir des personnes ou si au contraire il cherche un véhicule. C'est multimodal, il y a pas de limite sur le type de véhicule, ça peut être des voitures, des camions, des bateaux, même des avions... Et toutes les îles du fenua sont listées, que ce soit Tahiti, Moorea, les Raromatai, les Tuamotu, les Marquises, même les Australes. Chaque île est divisée en communes.



Peut-on payer en ligne ?

Alors non, on ne peut pas payer en ligne sur terenia.io. La plate-forme met les gens en relation, puis ils se payent entre eux. C'est une des contraintes que j'ai rencontrée en testant, la plupart des gens ne souhaitent pas payer en ligne. Au départ je réfléchissais à des solutions de paiement en ligne plus simple que la carte bleue, mais ça n'a rien donné. Lors des tests les utilisateurs m'ont clairement dit qu'ils voulaient payer de la main à la main.