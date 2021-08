Covid: "très forte dégradation" de la situation en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 06/08/2021 - La situation sanitaire en Guadeloupe, confinée depuis mercredi, continue de "se dégrader très fortement" avec un "nombre inédit" d'entrées en réanimation qui a conduit à de premières évacuations sanitaires vers la métropole, ont annoncé vendredi la préfecture de Guadeloupe et l'Agence régionale de santé dans un communiqué commun.



"Le taux d’incidence est alarmant avec 1.108,6 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours glissants contre 875,6 cas la semaine passée", indique le communiqué qui fait état de 4.178 nouveaux cas enregistrés en quatre jours, et quatre décès en Guadeloupe et un à Saint-Martin.



Le taux de positivité progresse également à 24,6% pour 16.968 personnes testées.



"Cette croissance exponentielle des cas met en très grande difficulté notre système hospitalier", ajoute le communiqué.



Jeudi, "un nombre inédit d’entrées en réanimation a été enregistré en une seule journée et le déclenchement des évacuations sanitaires vers la métropole a débuté", soulignent les autorités, qui font état de deux évacuations jeudi et deux autres prévues pour samedi.



Sur cette seule journée, l'hôpital de Pointe-à-Pitre a enregistré dix entrées supplémentaires en réanimation Covid et trois entrées en réanimation non Covid, alors que ces derniers jours, le nombre d’entrées en réanimation maximum était de quatre par jour. "L’accélération est donc considérable", insiste le communiqué qui précise que parmi les patients en réanimation, "aucun n'est vacciné".



Pour le docteur Marc Valette, chef du service de réanimation au CHU de Guadeloupe, l'île "a basculé dans la médecine de catastrophe". "La situation est une situation de crise, d'une intensité effroyable, que nous n'avons jamais connue jusqu'alors", affirme-t-il, soulignant que "la prise en charge des malades du Covid, qui nous arrivent tous les jours, se fait au détriment des autres patients qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale ou qui ont des maladies chroniques".



A ce jour, 45 lits de réanimation sur 48 sont occupés au CHU, dont 36 pour des patients Covid.



Devant la flambée de l'épidémie, le préfet de région a décidé de prendre de nouvelles mesures et a annoncé la fermeture de tous les restaurants à partir de lundi à 20 heures. Jusqu'à présent, malgré le confinement, contrairement aux bars, les restaurants étaient ouverts à midi. La vente à emporter et la livraison à domicile resteront possibles.



La Guadeloupe est entrée mercredi soir dans son troisième confinement, assorti d'un couvre-feu strict de 20H00 à 05H00 et de restrictions de déplacement.