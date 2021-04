Covid: plus de 700 personnes en quarantaine contrôlées, 62 verbalisations

Paris, France | AFP | jeudi 29/04/2021 - Un total de 708 personnes ont été contrôlées et 62 verbalisées depuis l'entrée en vigueur de la quarantaine pour tous les voyageurs revenant de cinq pays à risques, face à la menace des nouveaux variants du Covid-19, a appris jeudi l'AFP auprès du ministère de l'Intérieur.



Depuis samedi, tous les passagers en provenance du Brésil, de l'Inde, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine, mais aussi de Guyane, font l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours décidée par arrêté préfectoral, et quel que soit le résultat de leur test, positif ou négatif à l'arrivée en France.



Ces derniers doivent justifier à leur arrivée d'un test PCR de moins de 36 heures et sont systématiquement testés à nouveau par un test antigénique.



Selon les chiffres de Beauvau, arrêtés à mardi soir, 1.888 personnes se sont vu remettre un arrêté de quarantaine, tous aéroports confondus, dont 26 ont été testées positives au Covid-19.



Hormis une permission de sortie entre 10H et 12H, les personnes concernées peuvent faire l'objet d'un contrôle inopiné par les policiers et les gendarmes.



En cas d'absence, l'amende encourue est de 1.000 à 1.500 euros contre 135 euros actuellement pour les autres passagers en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne qui ne resteraient pas confinés sept jours à leur arrivée sur le sol français.