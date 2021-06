Covid: le couvre-feu prolongé sur l'île de Saint-Martin

Saint-Martin, France | AFP | mercredi 09/06/2021 - La préfecture de Saint-Martin a décidé de prolonger encore quelques jours le couvre-feu sur le territoire de l'île antillaise, pour assurer la stabilisation de l'épidémie, à l'heure où le gouvernement a allégé les mesures restrictives dans les territoires voisins.



Si la situation sanitaire semble se stabiliser, le secrétaire général de la préfecture Mikaël Doré a annoncé mardi en conférence de presse "qu'au regard des chiffres le préfet maintient jusqu'à la fin de la semaine le couvre-feu de 20h à 3h du matin".



"Aujourd'hui on a une situation qui revient quasiment à la normale aux Antilles, avec une exception à Saint-Martin pour laquelle les chiffres ne sont malheureusement pas très bons, et pour laquelle on a des mesures de couvre-feu et une vaccination qu'on cherche à accélérer", a déclaré le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, mercredi sur Public Sénat.



Selon le bilan de l'ARS, l'île compte "113 nouveaux cas recensés la semaine dernière, 10 patients hospitalisés et 4 évacuations sanitaires ces derniers jours".



En fonction des chiffres globaux de la situation sanitaire, "pas seulement les cas positifs mais ceux aussi de la situation à l'hôpital et les évacuations sanitaires", la préfecture annoncera si les mesures sont maintenues ou allégées.



"On a subi deux moments", a expliqué Mickaël Doré, "une remontée importante du nombre de cas, des transferts en Guadeloupe et des décès (7 depuis le 20 mai). Et depuis deux semaines, on constate une inflexion à la baisse.".



Des mesures spécifiques devraient concerner le territoire puisque c'est ce mercredi que sont levés les motifs impérieux pour voyager de l'Hexagone vers les Antilles.



Les autorités ont une nouvelle fois appelé la population à profiter du vaccinodrome. Conçu pour recevoir entre 300 et 400 personnes pour l'administration des doses Pfizer, il n'en accueille qu'une centaine chaque jour.



Le gouvernement avait annoncé qu'un certain nombre d'assouplissements des règles allait entrer en vigueur dans les territoires d'outre-mer à partir du 9 juin.



Cependant, le ministère des Outre-mer a précisé mercredi qu'"au regard de la couverture vaccinale qui reste particulièrement faible aux Antilles, le gouvernement a décidé d'appliquer la mesure d'auto-isolement de 7 jours (appliquée jusqu'à présent aux passagers en provenance de l'hexagone à l'arrivée sur les territoires antillais) également à l'arrivée dans l'hexagone à compter du 9 juin pour les passagers en provenance des Antilles.



Cette mesure, applicable dans les deux sens, concerne uniquement les personnes non vaccinées.