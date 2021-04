Covid: la production du vaccin Pfizer/BioNTech en France a commencé

Paris, France | AFP | mercredi 07/04/2021 - Les premiers vaccins anti-Covid-19 produits sur le sol français ont, comme prévu, été mis en flacons mercredi, a confirmé le sous-traitant Delpharm en charge de l'opération, un événement salué par le président Emmanuel Macron même si les doses ne seront pas destinées qu'aux Français.



"Ca a démarré ce matin", a déclaré à l'AFP le groupe Delpharm, qui embouteille en Eure-et-Loir ces vaccins Pfizer/BioNTech, confirmant une annonce quelques minutes plus tôt par M. Macron sur Twitter.



"250 millions de doses de vaccins Covid-19 produites en France en 2021: voilà notre objectif", s'est félicité M. Macron.



"Cela commence concrètement dès aujourd'hui avec les premiers vaccins BioNTech-Pfizer produits sur le site Delpharm de Saint-Rémy-sur-Avre: bravo à toutes les équipes!", a-t-il salué.



Les vaccins en question ont été livrés mardi en vrac à Delpharm depuis l'usine de BioNTech à Marbourg en Allemagne, où ils sont fabriqués. Delpharm est chargé de les mettre dans les flacons qui seront in fine distribués aux vaccinateurs.



Même s'ils sortent aujourd'hui de l'usine du français, ils ne seront pas immédiatement injectés car il faudra près d'un mois pour les homologuer.



Par la suite, ils ne seront pas spécifiquement dédiés aux Français. Delpharm a précisé à l'AFP que la proportion devrait correspondre au contingent de vaccins anti-Covid prévus par l'Union européenne pour la France sur l'ensemble de ses commandes, soit environ 15%.



D'ici à quelques jours, un concurrent de Delpharm commencera à mettre en flacon des vaccins Moderna en Indre-et-Loire.



Fin mai, l'entreprise Fareva s'occupera du vaccin CureVac - pas encore approuvé dans l'UE - dans l'Eure et dans les Pyrénées-Atlantique.



Enfin, le géant Sanofi prêtera à partir de cet été main forte à son concurrent Johnson & Johnson en embouteillant son vaccin, à côté de Lyon.



Déjà approuvé dans l'UE mais sujet à des restrictions pour certaines tranches d'âge, le vaccin AstraZeneca n'est pas pour l'heure censé être embouteillé en France.