Covid: la métropole sous tension

Paris, France | AFP | vendredi 30/07/2021 - Situation "dramatique" en outre-mer avec La Réunion et la Martinique reconfinées, transfert de patients vers Paris, et inquiétudes en métropole où le variant Delta flambe sur les lieux de vacances: les autorités sont sous tension, à la veille de nouvelles manifestations antipass sanitaire.



Peu vaccinée et accusant une incidence de 350 cas positifs pour 100.000 habitants, La Réunion renoue avec un confinement partiel en journée "dès ce week-end", pour deux semaines, "renforcé d'un couvre-feu strict de 18H00 à 5H00", une première depuis le confinement du printemps 2020, a annoncé jeudi le préfet de La Réunion Jacques Billant.



En Martinique, un confinement sera également mis en place à partir de vendredi 19H00 (samedi 01H00 à Paris) pour une durée d'au moins trois semaines.



"Je pense que les autorités sont obligées de prendre des mesures drastiques... C'est dommage d'en arriver là, mais...C'est de notre faute", a considéré un passant interrogé par l'AFP dans les rues de Fort-de-France, Roger, alors que seulement 15% de la population de l'île antillaise est vaccinée.



L'annonce des nouvelles restrictions a déçu nombre de touristes: "On nous demandait d'être vaccinés pour venir déjà sur l'île. Et là, de nouveau, nous sommes confinés à un rayon de 10 km", a regretté Christelle, une métropolitaine en vacances et qui craint de "beaucoup moins profiter".



La situation s'est dégradée ces derniers jours dans nombre de territoires français d'outre-mer français, qualifiée jeudi de "dramatique" par le Premier ministre, Jean Castex. Depuis mercredi, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont venus rejoindre La Réunion et la Martinique, déjà en état d'urgence sanitaire depuis le 13 juillet.



Le nombre de cas positifs y est passé de 2.241 la semaine dernière à 3.537, selon la préfecture, et le taux d'incidence de 280 cas à 995 pour 100.000 habitants.



Trois premiers patients hospitalisés en raison du Covid-19 en Martinique, où les services hospitaliers sont saturés, doivent être transférés samedi vers Paris par un vol médicalisé.



Le ministère des Armées a d'ailleurs annoncé vendredi qu'il allait déployer une équipe d'une cinquantaine de militaires du Service de santé des Armées et du régiment médical de l'Armée de terre au CHU de Fort-de-France.



"Equipés de matériel médical de pointe, ils permettront de faire fonctionner 5 lits de réanimation à partir du 3 août, complétés par 5 lits supplémentaires avant la fin de la semaine prochaine", indiquent les autorités militaires.



Manifestations samedi



En métropole, où le taux d'incidence flambe notamment dans les départements touristiques, le préfet de Savoie a annoncé vendredi le retour de l'obligation du port du masque en extérieur dans les zones à "fortes fréquentation", une mesure qui avait déjà été prise en Haute-Savoie, ainsi que dans des communes littorales de Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, des Landes ou des Pyrénées-Atlantiques.



En parallèle, les contempteurs du pass sanitaire doivent à nouveau se compter, samedi, lors de cortèges: plus de 150.000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire, dont plus de 10.000 à Paris, selon les autorités.



Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet, l'extension du pass pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains est prévue le 9 août. Entre temps, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi le 5 août.



Avant même l'adoption de ces mesures, leur simple annonce par le président Emmanuel Macron le 12 juillet a donné un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination : quatre millions de primo-injections ont été effectuées au cours des 15 derniers jours, contre 6 millions entre le 11 juin et le 12 juillet.



Plus de 350.000 premières doses sont désormais injectées quotidiennement, un chiffre en constante hausse depuis l'allocution présidentielle.



La France a dépassé mardi soir le seuil de 50% de sa population entièrement vaccinée, un niveau toutefois encore éloigné du seuil d'immunité collective évalué à environ 90% avec le nouveau variant Delta.