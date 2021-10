Covid: la Russie enregistre un nouveau record de décès quotidiens

Moscou, Russie | AFP | mercredi 20/10/2021 - La Russie a enregistré mercredi un nouveau record de décès liés au coronavirus ces dernières 24 heures, selon un bilan officiel publié avant une réunion présidée par Vladimir Poutine devant décider d'éventuelles restrictions pour endiguer l'épidémie.



Lors des dernières 24 heures, 1.028 décès causés par le nouveau coronavirus ont été recensés, un record, ainsi que 34.073 nouvelles contaminations, selon le bilan du gouvernement.



Ces derniers jours, le pays a plusieurs fois battu des records de contaminations et décès quotidiens dus au Covid-19, en pleine flambée épidémique alimentée par une vaccination poussive et de faibles restrictions sanitaires.



Signe de l'inquiétude du Kremlin, M. Poutine devait présider mercredi une réunion gouvernementale consacrée à l'épidémie à l'issue de laquelle de nouvelles mesures pourraient être annoncées pour endiguer la propagation du virus.



Mardi, la vice-Première ministre russe chargée de la Santé, Tatiana Golikova, a recommandé de décréter chômée la semaine du 30 octobre au 7 novembre dans tout le pays.



M. Poutine a plusieurs fois eu recours dans le passé à une telle mesure censée limiter la circulation des gens et donc du virus.



A Moscou, la capitale, le maire a annoncé mardi plusieurs mesures, dont la vaccination obligatoire de 80% des employés des services, contre 60% actuellement, d'ici au 1er janvier 2022.



La rapide propagation du Covid-19 est en effet principalement causée par le faible taux de vaccination de la population russe, sur fond de défiance largement répandue à l'égard des sérums locaux.



A peine 32,3% des quelque 144 millions de Russes sont totalement vaccinés, selon les chiffres du site Gogov qui établit un bilan quotidien.



Face à cette situation, plusieurs régions ont réintroduit l'obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à des lieux publics.



Quant à l'obligation de porter le masque dans certains lieux publics, comme les transports en commun, elle n'est que faiblement respectée.