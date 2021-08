Covid : l'avancée de l'épidémie dans les archipels

Huahine était mardi la plus touchée des Raromatai avec plus de 350 cas actifs selon la cellule santé des îles Sous-le-Vent. Le 12 août, la commune a activé, par arrêté son plan communal de sauvegarde sur toute l'île et a fermé les espaces et équipements communaux au public et aux associations. Un vaccinodrome sera mis en place vendredi 20 août à partir de 8 heures sur le quai de Fare. C'est le vaccin monodose Janssen qui sera administré.



À Raiatea, la situation est également tendue avec un hôpital déjà saturé (voir notre édition du 17 août) et plus de 300 cas enregistrés. La commune de Taputapuatea a elle aussi annoncé qu'elle fermait ses sites communaux à partir du samedi 14 août.

Le dispensaire de Uturoa est désormais ouvert pour la vaccination et le dépistage du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00 et le samedi et dimanche de 7h30 à 12h30.



Lundi soir, l'île de Taha'a enregistrait deux décès dans sa population, elle comptait 122 cas actifs et trois hospitalisés. Dans la seule journée de lundi, 41 cas positifs ont été enregistrés par le dispensaire.



Dans les chiffres communiqués par le PCS de Uturoa lundi, Bora Bora comptait 161 cas actifs. Le 11 août, la commune avait déjà annoncé sur sa page Facebook la fermeture des salles de sport, de danse, des complexes sportifs et de l’arène des cars audio jusqu’au 31 août.



Enfin à Maupiti semble la plus épargnée à ce jour puisqu'elle enregistrait lundi quatre cas, selon Thierry Beylier responsable de la cellule santé des Raromatai. Woullingson Raufauore, le tāvana avait pris un arrêté pour fermer les écoles de l'île. La commune vient d'annoncer leur réouverture dès mardi 17 août.