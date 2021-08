Covid: l'Armée envoie plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique

Paris, France | AFP | lundi 16/08/2021 - Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé lundi l'acheminement de plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique qui connaît, comme sa voisine la Guadeloupe, une explosion de cas du variant Delta.



"Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d'Urville de la Marine nationale a appareillé dans la soirée du 15 août depuis la Guyane", il "devrait accoster à Fort-de-France le 19 août pour mettre ces stocks d'oxygène à la disposition de l'Agence régionale de santé", a indiqué le ministère des Armées dans un communiqué.



"Nous prévoyons plusieurs rotations afin de poursuivre ce flux d'approvisionnement en oxygène depuis la Guyane vers les Antilles", a précisé la ministre sur France Info.



Cet approvisionnement doit également concerner la Guadeloupe, selon l'Agence régionale de Santé locale.



Cette livraison répond à une demande de concours exprimée par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Antilles, selon le ministère des Armées.



Si la Martinique ne connait pas aujourd'hui de pénurie d'oxygène, il s'agit de prévenir d'éventuelles tensions, a précisé le ministère des outre-mer.



Parallèlement, l'armée française "poursuit son engagement dans le cadre de l'opération Résiliences aux Antilles" avec l'installation d'un module militaire de réanimation (MMR), qui offre une capacité de 16 lits de réanimation supplémentaires au CHU de Fort-de-France en Martinique depuis le 16 août. L'objectif est "d'atteindre les 20 lits opérationnels dans les prochaines heures", ajoute le texte.