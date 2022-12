Covid en hausse, hospitalisations en baisse

Tahiti, le 8 décembre 2022 - Le nombre de cas Covid continue d’augmenter, mais les hospitalisations stagnent et le nombre de mort diminue, constate jeudi le dernier bilan hebdomadaire des autorités sanitaires.



La cinquième vague de Covid est en cours en Polynésie française. Selon les données consolidées transmises jeudi par les autorités sanitaires, on n’enregistre cependant que très peu de formes graves et aucun décès depuis la semaine du 21 novembre. Le nombre de malades en réanimation n’a pas évolué. À ce jour, seul un patient est hospitalisé.



Nouveaux cas



Reste qu’en l’espace d’une semaine le nombre de nouveaux cas Covid à presque doublé, en passant de 226 à 406. Le taux de positivité reste élevé à 39,2%, “ce qui confirme l’existence d’une circulation virale importante du SARS-CoV-2 dans la population”, conclut le dernier bilan hebdomadaire de la plateforme Covid. Elle relève 364 nouveaux cas à Tahiti, pour les îles du Vent, 16 aux îles Sous-le-vent, à Raiatea et Bora et 24 nouveaux cas à Rangiroa, un à Tubuai et un à Nuku Hiva. D’autres cas ont été signalés aux Tumotu-Gambier sans être rapportés dans le système de surveillance.



Le vaccin a la cote



Le recours aux rappels vaccinaux commence à augmenter de façon significative dans les populations à risque. La semaine dernière, 474 doses ont été injectées contre 1 355 cette semaine, dont 877 concernent la 4e dose de rappel. “Les taux de rappel vaccinal datant de moins de 6 moins augmentent donc, à 24,6 % pour les personnes de plus 60 ans et de 28,2 % pour les plus de 80 ans”, constate les autorités sanitaires.