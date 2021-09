Covid en Nouvelle-Calédonie: l'exécutif "particulièrement attentif" à l'approche du référendum

Paris, France | AFP | mardi 21/09/2021 - L'exécutif est "particulièrement attentif" à la situation épidémique en Nouvelle-Calédonie, où le Covid flambe actuellement, "notamment dans la perspective du troisième référendum" sur l'autodétermination prévu le 12 décembre, a affirmé mardi Jean Castex.



Interpellé lors des questions au gouvernement par le député (UDI) du Loir-et-Cher Pascal Brindeau sur les conséquences de la poussée épidémique dans l'archipel, le Premier ministre a confirmé que le ministre des Outre-mer Sébastien lecornu se rendrait sur place "du 4 au 19 octobre pour veiller à la fois à la situation de l'île et aux conditions d'organisation de la consultation" sur l'indépendance.



"Nous sommes évidemment particulièrement attentifs notamment dans la perspective du troisième référendum à l'organisation duquel nous avons veillé de très près", a insisté M. Castex, alors qu'un débat émerge localement sur l'éventualité d'un report du vote prévu le 12 décembre.



Jusque-là préservée de l'épidémie, la Nouvelle-Calédonie fait face à une vague de Covid depuis la fin août qui a provoqué 25 décès et a amené au confinement de la population depuis le 7 septembre.



Dans ce contexte, 77 personnels soignants doivent arriver en renfort ce mardi, a indiqué M. Castex, tout en pointant que la vaccination, rendue obligatoire restait "l'arme la plus forte pour faire face à l'épidémie".



Mais pour l'heure, et malgré des progrès rapides, l'archipel ne compte que "44 % de primo-vaccinés", a souligné le Premier ministre.



Dans le cadre du processus de décolonisation né de l'accord de Nouméa (1998), deux référendums ont déjà eu lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les pro-France avec 56,7% des voix puis seulement 53,3%. Celui du 12 décembre est le dernier prévu par cet accord.