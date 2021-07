Covid: deux premiers cas de variant Delta détectés à Mayotte

Paris, France | AFP | jeudi 29/07/2021 - Deux premiers cas de personnes testées positives au variant Delta du Covid-19 ont été enregistrés à Mayotte, a annoncé jeudi la directrice de l’Agence régionale de santé Dominique Voynet.



Il s'agit d'un homme venu de métropole et d'une femme enceinte vivant à Mayotte. Le premier avait été testé négatif avant de prendre l’avion.



Les deux patients ont été placés à l’isolement, tout comme les personnes qui ont été en contact avec elles.



Alors que les contaminations explosent dans les Antilles, où le confinement a été rétabli en Martinique, Mayotte dans l'Océan indien est le territoire français le moins impacté par le Covid-19, avec un taux d’incidence de 3,6 pour 100.000 habitants.



Mais la vitesse de propagation du variant Delta, la forte proportion de personnes non-vaccinées (17,8% avec une dose et 12,5% avec deux doses au 8 juillet 2021 selon Santé Publique France), et le manque de lits de réanimation (seulement 17 pour une population officielle de 256.000 habitants) font craindre une flambée, comme ce fut le cas au début de l’année 2021, après les vacances de Noël où le taux d’incidence était monté à 900 pour 100.000 habitants.



L’ARS envisage de renforcer les motifs impérieux pour les personnes non vaccinées venant à Mayotte, notamment depuis La Réunion.