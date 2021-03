Covid: des renforts sanitaires envoyés à Wallis et Futuna

Paris, France | AFP | mercredi 10/03/2021 - Le gouvernement a annoncé mercredi l'envoi de renforts sanitaires, dont 50 soignants, pour aider le petit archipel de Wallis et Futuna à faire face à ses premiers cas de Covid-19, découverts depuis samedi.



"Des moyens matériels sont attendus dans l'archipel dès le 10 mars. La réserve sanitaire est mobilisée. Plus de 50 professionnels de santé permettront de venir renforcer les capacités d'hospitalisation au cours des prochaines semaines", précise un communiqué conjoint des ministères des Outre-mer et de la Santé.



Pour enrayer l'épidémie, de premières mesures ont été prises dimanche 7 mars, et un confinement strict et contrôlé de deux semaines a été décrété mardi sur l'archipel, où "48 personnes ont été testées positives" depuis 5 jours, dont trois sont hospitalisées, avec une personne en réanimation, selon le communiqué.



Afin d'assurer "la continuité territoriale", les liaisons aériennes nécessaires seront maintenues, avec un protocole sanitaire strict, notamment pour approvisionner le territoire en tests, masques et vaccins, selon le texte.



"Une campagne de tests est actuellement en cours pour identifier puis isoler et protéger les personnes ayant été au contact de personnes contaminées", et "16.000 tests seront envoyés dans les prochains jours". En ce qui concerne l'approvisionnement en vaccins il est prévu "dans les meilleurs délais", mais cette campagne de vaccination devra aller de pair avec le strict respect des gestes barrières, dont le port du masque, soulignent les deux ministères.



Parallèlement, des investigations sont en cours pour préciser l'origine de l'épidémie dans l'archipel, dont "les conclusions seront rendues publiques", assure le texte.



Après Wallis-et-Futuna, neuf premiers cas de Covid-19 hors quatorzaine ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie, alors qu'une bulle sanitaire existe entre les deux territoires pour que les voyageurs circulent librement.