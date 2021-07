Covid : Le seuil d'urgence largement dépassé

L’épidémie repart. À ce rythme, faut-il s’attendre à des restrictions ?



"On n'y est pas encore, mais bien évidemment que pour protéger la population on peut être amené à prendre des mesures que vous connaissez, en fonction de l’évolution de l’épidémie."



Selon le bulletin épidémiologique, la vaccination augmente ?



"Nous avons constaté 20 à 25% de vaccination en plus chaque jour, ce qui veut dire que le message commence à passer et que les gens n’ont pas envie d’être malade. La plupart des gens qui craignent le vaccin feraient mieux de craindre le Covid."



Les personnes hospitalisées étaient-elles vaccinées ?



"Il y a eu deux ou trois vaccinés dans les hospitalisations, il s’agissait de personnes fragiles ou qui avaient des conditions de vie particulières. À l’heure actuelle, la vaccination de la population globale de plus de 12 ans atteint un taux de 30 à 32%. Par contre, vous savez que la première action de notre stratégie de vaccination consistait à cibler les personnes à risque, celles qui avaient le fameux carnet rouge. Or, à l’hôpital, nous avons aujourd’hui des personnes non vaccinées qui sont supposées être moins à risque et qui n’ont pas de pathologies importantes de type diabète."



Où en est le pass sanitaire ?



"On y réfléchit. Nous n’avons pas tout à fait les mêmes conditions techniques. Nous avons ici un pass vaccinal qu’il faut présenter pour voyager. Contrairement au pass sanitaire qui doit prouver la vaccination et les tests négatifs. Nous sommes en train de gérer des contraintes techniques en termes d’échange de fichiers informatiques avec la métropole pour pouvoir obtenir le pass sanitaire. Néanmoins, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Je ne peux pas encore vous dire si ça va être mis en place ou si on va en rester sur le pass vaccinal que nous avons déjà."



Le projet de loi pour l’obligation vaccinale des soignants est-il toujours dans les tuyaux ?



"La loi est écrite, elle doit maintenant passer dans les filtres habituels. Elle va être discutée et nous verrons dans quelles conditions elle sera mise en place".