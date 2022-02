Covid: La panne dans la génération des QR Codes est résolue

En raison d'un bug informatique, les QR codes n'ont pas pu être générés ce week-end. La situation est rentrée dans l'ordre lundi matin.

La plateforme informatique Biocovid était bloquée ce week-end. Les QR codes attestant d'une vaccination ou d'un test n'ont donc pas pu être générés. Identifié dimanche matin, cet incident a pu engendrer des difficultés à l'embarquement sur les vols intérieurs, particulièrement pour les voyageurs non-vaccinés ou ceux en attente d'un certificat de rétablissement pour prolonger la validité de leur pass. Selon un communiqué de la présidence, les voyages internationaux n'ont pas été impactés ; la simple présentation en format papier d'un test négatif étant suffisante pour embarquer.

D'après la présidence, c'est un problème technique ayant touché l'Imprimerie Nationale, en France, qui est à l'origine de la panne. Ce problème apparaît réglé ce lundi matin et la génération des QR Codes est à nouveau opérationnelle. Les vaccinations et les tests réalisés ce week-end ont bien été enregistrés dans la base de données et les personnes concernées devraient pouvoir demander la génération de leur QR code à partir de ce lundi 21 février.