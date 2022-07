Covid : +71% de cas en une semaine

Tahiti, le 30 juin 2022 - Le nombre de cas de Covid au fenua est en forte recrudescence. Il a augmenté de 71% en une semaine selon le dernier bulletin épidémiologique, avec 106 nouveaux cas positifs. Deux nouveaux cas du sous-variant BA.4/5 ont été recensés chez des personnes n'ayant pas voyagé, indiquant un début de circulation.



Le nombre de cas de Covid au fenua est en recrudescence. C'est ce qu'indique le dernier bulletin épidémiologique. 106 cas positifs ont été recensés la semaine dernière, contre 61 la semaine précédente, soit une augmentation de 71%. Le taux d'incidence atteint ainsi 38 pour 100 000 personnes pour l'ensemble du territoire, il est de 52 pour 100 000 sur l'île de Tahiti, où la majeure partie des cas a été recensée. Le bulletin indique toutefois que ce taux est probablement sous-estimé du fait du nombre réduit de tests réalisés.



Les cas signalés sont tous de type Omicron et deux nouveaux cas de sous-variant BA.4/5 ont été retrouvés chez des patients de Tahiti n’ayant pas voyagé récemment, ce qui montre un début de circulation de ce nouveau variant dans la population, indique le bulletin. Ce sont les 40 à 59 ans qui sont actuellement les plus touchés.



Le bulletin épidémiologique rappelle que la couverture vaccinale avec un rappel récent confère la meilleure protection contre les formes graves de Covid. 81,4% de la population des 12 ans et plus a un schéma vaccinal complet. Aucun patient n’a été hospitalisé pour Covid depuis trois semaines.