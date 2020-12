Covid-19: mesures renforcées pour les fêtes de fin d'année en Guyane, le carnaval annulé

Cayenne, France | AFP | mardi 15/12/2020 - Carnaval annulé, couvre-feu étendu: la préfecture de Guyane a annoncé mardi le renforcement des mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à l'approche des fêtes de fin d'année.



Annonce particulièrement attendue, le carnaval de Guyane n'aura pas lieu en 2021. Les festivités, qui durent plusieurs semaines entre janvier et février, se déroulent dans les dancings et dans les rues, et les soirées, qui attirent des milliers de festivaliers, se terminent au petit matin. "Il faudra réfléchir à une autre temporalité", a déclaré Paul-Marie Claudon, secrétaire général des services de l'État, le département n'ayant pour l'instant pas de préfet titulaire.



A partir du 18 décembre au soir et jusqu'au 4 janvier, un couvre-feu sera appliqué de 21h à 5h dans cinq communes de Guyane: Cayenne, ainsi que Matoury, Rémire-Montjoly, Macouria et Kourou, soit une population d'environ 158.000 personnes, a-t-il ajouté.



Depuis octobre, ces communes étaient déjà soumises à un couvre-feu courant de minuit à 5h. "Il s'agit des zones où le virus circule le plus", a justifié M. Claudon. Huit communes conservent un couvre-feu de minuit à 5h et neuf ne sont pas concernées par le couvre-feu.



Ces mesures seront abrogées pour la soirée du 24 décembre sur l'ensemble du territoire.



Par contre, elles seront renforcées le 31 décembre dans les 22 communes de Guyane, aucune n'échappant cette nuit-là au couvre-feu de 21h à 5h.



La préfecture a prévu des dérogations pour les restaurateurs. Ces établissements pourront rester ouverts pendant le couvre-feu jusqu'à 22h30, les additions serviront de justificatifs pour les clients qui seraient contrôlés par les forces de l'ordre après 21h. "Ces dérogations ne seront pas valables pour les bars ou les roulottes, a précisé le secrétaire général, seulement pour la restauration assise".



Depuis deux semaines, la Guyane connaît une recrudescence des cas. Une augmentation "plus lente que lors de la première vague", a expliqué Cyril Rousseau, responsable de la cellule Santé Publique France à l'ARS. Le département a dépassé le seuil d'alerte avec un taux de positivité de plus de 10%, a-t-il poursuivi.



Au 15 décembre, la Guyane compte 15.906 cas confirmés, 14 patients hospitalisés et deux en réanimation, et 71 décès.



Les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique seront aussi interdits, sauf dérogation préfectorale, cette mesure concerne surtout les activités sportives et les manifestations culturelles qui reprenaient peu à peu.