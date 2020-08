Covid-19 : le lycée Samuel Raapoto ferme aussi ses portes

Tahiti, le 15 août 2020 - Le lycée Samuel Raapoto du côté de Arue sera fermé jusqu'au 24 août pour une situation de Covid. C'est le quatrième établissement à fermer ses portes depuis le début de la rentrée.



Le lycée Samuel Raapoto a posté l'annonce sur sa page Facebook dans la soirée : l'établissement, uniquement sur le site de Arue, sera fermé jusqu'au lundi 24 août. Sans plus de précisions, la direction note seulement que « le suivi pédagogique sera installé au plus vite pour les classes de seconde, première et terminale » et que « la veille sanitaire s'occupera de sa partie. »



L'établissement invite cependant les parents à s'en tenir aux « courriers officiels, » soulignant que « seules les informations qui seront publiées sur le compte [page Facebook] du lycée sont authentiques. »