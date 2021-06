Covid-19: le Parlement des Fidji contraint de fermer ses portes

Suva, Fidji | AFP | mercredi 08/06/2021 - Le Parlement des Fidji a été contraint mardi de fermer ses portes alors que l'épidémie de Covid-19 continue de se propager à travers l'archipel.



Le président du Parlement, Epeli Nailatikau, a annoncé la fermeture de l'assemblée législative après la découverte d'un cas contact parmi les membres de son personnel.



L'archipel du Pacifique sud était resté un an sans contaminations locales de coronavirus mais, en avril, une deuxième vague a déferlé.



Le nombre quotidien de nouveaux cas quotidiens continue d'augmenter en raison notamment de la rapidité avec laquelle le virus, notamment le variant Delta, se propage.



Mardi, les autorités ont annoncé 94 nouvelles contaminations, portant le total des cas actifs à 604, ce qui pose un défi majeur pour le système hospitalier peu développé du pays.



Le ministre de la Santé James Fong a indiqué les lieux de quarantaine étant débordés, les personnes sont désormais contraintes de rester à l'isolement chez elles.



Les deux plus grands hôpitaux des Fidji, à Suva et à Lautoka, ont été transformés en établissements dédiés au Covid-19. Des hôpitaux de campagne ont été mis en place pour soigner les personnes souffrant d'autres pathologies.



L'origine de cette deuxième vague remonte au 17 avril, quand deux Fidjiens de retour d'Inde, via Singapour, ont contaminé dans un centre de quarantaine un militaire qui a ensuite transmis le virus au reste de la population.