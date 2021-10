Covid-19: la décrue s'est poursuivie dans le monde cette semaine

Paris, France | AFP | vendredi 15/10/2021 - La pandémie de Covid-19 a ralenti cette semaine dans le monde, poursuivant sa décrue entamée à la fin du mois d'août: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.



Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.



- Environ 400 000 nouveaux cas quotidiens -

Avec 403.300 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur est en baisse (-5% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.



La pandémie, qui gagnait du terrain au début de l'été attisée par un variant Delta très contagieux, recule depuis la fin août.



- Baisse dans la plupart des régions -

Cette semaine, la plupart des régions du monde ont vu leur situation s'améliorer : -23% de cas enregistrés en Afrique, -21% dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -19% au Moyen-Orient, -16% en Asie, et -14% dans la zone États-Unis/Canada.



L'Europe (+13%) et l'Océanie (+11%) sont les deux seules zones où la situation continue à se détériorer cette semaine.



- Plus fortes accélérations -

La Géorgie, où 27% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, est le pays où l'épidémie accélère le plus (+79%, 3.300 nouveaux cas par jour), parmi les pays ayant enregistré au moins 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée.



Derrière ce pays du Caucase, les plus fortes accélérations de la semaine se situent principalement dans des pays d'Europe, en Irlande (+50%, 1.700) et aux Pays-Bas (+49%, 2.500) où plus de 70% de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin, ainsi qu'en Pologne (+42%, 2.000) et en Lettonie (+42%, 1.700), où seulement la moitié de la population a déjà reçu une dose.



- Plus fortes décrues -

À l'inverse, Israël (-48%, 1.600) est le pays qui enregistre la plus forte décrue cette semaine, devant Cuba (-32%, 3.000), le Guatemala (-31%, 1.400), le Costa Rica (-29%, 1.100) et le Vietnam (-25%, 3.900).



- Le plus de contaminations -

Les États-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (86.800 cas quotidiens, -14%), devant le Royaume-Uni (38.700, +13%) et la Turquie (30.500, +5%).



En proportion de la population, hors micro-États, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine est la Lettonie (623 pour 100.000 habitants) devant la Serbie (598) et la Géorgie (585).



- Morts -

Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de morts quotidiennes, 1.563 par jour cette semaine, devant la Russie (967) et le Mexique (350). Au niveau mondial, les décès quotidiens continuent de diminuer (6.741 par jour, -6%).



- Cuba reste le pays qui vaccine le plus vite -

Les pays qui vaccinent le plus vite cette semaine se situent principalement en Amérique latine, en Asie et en Océanie.



Cuba reste au sommet du podium cette semaine, en administrant des doses à 1,92% de sa population chaque jour. Suivent, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, l'Iran (1,57%), la Nouvelle-Zélande (1,46%), le Liban (1,24%), la Corée du Sud (1,22%) et le Vietnam (1,20%).



À ce jour, les Émirats arabes unis sont le pays le plus vacciné au monde, où 86% de la population est complètement vaccinée, devant le Portugal (85%), l’Espagne et Singapour (78% chacun).