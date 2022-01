Covid-19: la capitale des îles Salomon confinée

Honiara, Îles Salomon | AFP | mercredi 19/01/2022 - La capitale des îles Salomon, Honiara, a été confinée mercredi pour 60 heures après qu'un cas de coronavirus a été détecté, a annoncé le bureau du Premier ministre.



La personne testée positive au Covid-19 est un passager dont le navire est arrivé en provenance d'un atoll éloigné de la capitale, selon la même source.



Les habitants vont devoir rester chez eux jusqu'à samedi matin, aucun déplacement n'étant autorisé en dehors de la capitale, selon le bureau du Premier ministre.



Cet archipel de 700.000 habitants situé dans le Pacifique, à environ 1.500 km au nord-est de l'Australie et juste à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, n'avait enregistré que 31 cas de coronavirus et aucun décès depuis le début de la pandémie.



En novembre, des émeutes anti-gouvernementales avaient frappé Honiara. Trois personnes au moins avaient été tuées, 63 bâtiments brûlés ou pillés et le quartier chinois saccagé.



La crise avait été alimentée par la pauvreté, le chômage et les rivalités entre les îles.