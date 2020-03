Covid-19: la Nouvelle-Calédonie se confine à partir de lundi minuit

Nouméa, France | AFP | dimanche 21/03/2020 - La Nouvelle-Calédonie va mettre en place des mesures de confinement total de la population à partir de lundi minuit, après la détection de deux nouveaux cas de Covid-19 portant à quatre le nombre de personnes atteintes dans l'archipel, ont annoncé dimanche le gouvernement local et l'Etat.



"A compter de lundi 23 mars à minuit (14 heures à Paris), la population de Nouvelle-Calédonie devra respecter un confinement strict à domicile", a indiqué Laurent Prévost, haut-commissaire de la République, dans une déclaration solennelle aux côtés de Thierry Santa, président du gouvernement.

"Tous les rassemblements publics et dans la sphère privée seront interdits. Concrétement, vous devez rester chez vous, dans votre appartement ou à la maison", a-t-il ajouté précisant "qu'aller en mer, à la plage ou à la chasse" serait proscrit. Seuls les commerces et services vitaux vont continuer de fonctionner.

Les polices nationales et municipales et la gendarmerie vont être mobilisées pour veiller au respect des consignes tandis que M.Prévost a dit "compter également sur les autorités locales et coutumières (kanak)".

Depuis plusieurs jours, de nombreux professionnels de la santé exhortaient les autorités locales à décider le confinement total et dimanche beaucoup regrettaient sur les réseaux sociaux que la mesure n'entre en vigueur que lundi minuit.

Les deux premiers cas de Covid-19 ont été identifiés mercredi dans cet archipel français du Pacifique sud de 270.000 habitants, à 18.000 km de la Métropole. Il s'agissait d'un couple arrivé la veille en provenance de Sydney.

Samedi, deux nouveaux cas ont été détectés dont un est autochtone.

Il s'agit "d' une pharmacienne de 60 ans qui n'a pas voyagé depuis plusieurs mois. L'origine de sa contamination est donc difficile à déterminer", a déclaré Thierry Santa, soulignant qu'une enquête de la Dass était en cours pour "identifier les personnes contacts probablement nombreuses". L'autre cas est une femme de 52 ans, qui avait suivi une formation en Métropole.

Environ un millier de personnes arrivées en avion se trouvent actuellement en confinement strict pour 14 jours dans des hôtels de Nouméa réquisitionnés et 842 sont en confinement à domicile.

Le trafic aérien est suspendu depuis vendredi tandis que bars, écoles et restaurants avaient été fermés dès jeudi. Seuls les urgences sanitaires et le frêt sont maintenus.

Selon Thierry Santa, 15.000 tests de Covid-19 et "au moins deux millions de masques arriveront bientôt en Nouvelle-Calédonie" où des vols de matériels ont été recensés.

Les deux dirigeants ont aussi appelé la population "à un comportement exemplaire" alors que dimanche promeneurs, boulistes, véliplanchistes ou encore cyclistes étaient nombreux sur les baies de la capitale calédonienne où il fait 30 degrés.