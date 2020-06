Covid-19: fin de la troisième semaine de quarantaine pour les arrivants en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | vendredi 19/06/2020 - La troisième semaine de confinement jusqu'alors imposée à toute personne arrivant en Nouvelle-Calédonie pour empêcher l'introduction du coronavirus, est désormais supprimée, ont indiqué vendredi les autorités.



Seuls sont maintenus les 14 jours d'isolement dans des hôtels de Nouméa, qui sont réquisitionnés et dont la surveillance est assurée par la direction des affaires sanitaires et sociales. Une semaine supplémentaire de confinement en hôtel ou à domicile était auparavant exigée.



484 personnes sont actuellement en quarantaine à l'hôtel. Il s'agit de résidents qui ont été rapatriés dans l'archipel, dans le cadre d'opérations mises en place par le gouvernement local et Air Calédonie international.



Les vols de cette compagnie à destination de Nouméa sont par ailleurs autorisés à retrouver leurs capacités standards alors que les mesures de distanciation à bord avaient déjà été supprimées le 5 juin pour les vols au départ de l'île, ont indiqué dans un communiqué le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement local.



Peu touchée par le Covid-19, 21 cas dont aucun endogène, la Nouvelle-Calédonie a repris une vie totalement normale depuis le 15 juin, à l'exception de la protection des frontières.