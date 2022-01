Covid-19: baisse des nouveaux cas, situation stable en réanimation

Paris, France | AFP | dimanche 16/01/2022 - La situation est restée stable dimanche dans les services de soins critiques qui reçoivent des malades du Covid, tandis que le nombre de nouveaux cas dépistés a nettement décru sur une semaine, selon les chiffres officiels diffusés dimanche soir.



Ces services comptent 3.852 malades graves du Covid, comme la veille, contre 3.895 vendredi et 3.939 jeudi.



En revanche, le nombre total malades hospitalisés poursuit son ascension (24.887, contre 24.544 samedi).



A l'inverse, le nombre de nouveaux cas de contamination recensés a décru sur la semaine, avec 278.129, contre 296.097 le dimanche précédent.



En moyenne, sur les sept derniers jours, on recense 294.452 cas quotidiens contre 313.252 le dimanche précédent. Ce calcul permet de lisser les écarts observés d'un jour à l'autre, souvent artificiellement créés par des problèmes de collecte de données.



Il est trop tôt pour tirer des conclusions des chiffres observés en soins critiques mais, si elle se confirmait, elle pourrait être liée aux caractéristiques du variant Omicron.



Il est plus transmissible que son prédécesseur Delta et semble par ailleurs occasionner moins de formes graves de la maladie (sans qu'on sache à quel point c'est dû à ses caractéristiques ou au fait que la population soit déjà en partie immunisée par la vaccination ou de précédentes infections).



Pour toutes ces raisons, les spécialistes jugent possible qu'Omicron sature moins les réanimations puisqu'il provoque des formes moins graves, tout en pesant lourdement sur les lits d'hôpitaux en général.



Le nombre de décès total s'élève à 126.967 depuis le début de l'épidémie.



Sur le terrain de la vaccination, 53,6 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 79,5% de la population totale) et 52,3 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 77,5% de la population totale). 31,7 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.