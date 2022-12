Covid-19: Véran appelle les personnes fragiles à se refaire vacciner

Paris, France | AFP | jeudi 30/11/2022 - Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a appelé jeudi les Français âgés ou malades à faire un nouveau rappel du vaccin contre le Covid-19, déplorant que "seuls 20%" d'entre eux soient "à jour" en pleine reprise épidémique de Covid-19 et de grippe.



"Je m'adresse aux Français: si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la Covid si vous n'êtes pas à jour de votre rappel", a déclaré le ministre sur RMC-BFMTV.



"Ca vous prend 5 minutes et ça vous protégera, ça limitera les risques de complications et d'hospitalisation", a-t-il ajouté, évoquant le retard pris pour le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19. "Les gens qui sont jeunes et qui ont été exposés ou qui ont eu (le Covid-19), qui ont été vaccinés, gardent une immunité plus solide que les gens plus âgés", a rappelé l'ancien ministre de la Santé.



"On a un variant qui circule beaucoup, on a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations, on a une hausse de plus de 20 % de l'activité hospitalière en réa, liée au Covid, il fragilise notre hôpital et notre système de santé", a insisté M. Véran.



Quant à la grippe, "elle est précoce, on ne sait pas mais il n'est pas impossible qu'elle soit forte" et "on a 15% de réduction des vaccinations" par rapport à 2021, "ce n'est pas normal", a-t-il par ailleurs regretté.