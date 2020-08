Covid-19 : Tous les établissements protestants de Tahiti fermés

Après les annonces des fermetures des lycées Raapoto samedi et John Doom dimanche, la direction de l'enseignement protestant a finalement diffusé un communiqué dimanche soir annonçant la fermeture de tous ses établissements scolaires sur l'île de Tahiti. Le conseil d'administration de l'enseignement protestant s'est réuni dans la journée "en accord avec l'Eglise protestante maohi et les autorités publiques" pour décider la fermeture de ses six établissements et du pôle d'enseignement supérieur de Taunoa jusqu'au 24 août. L'école Maheanuu a mai et ses annexes, l'école Charles Vienot, l'école primaire protestante de Taunoa, le lycée-collège Pomare iV et les lycées Samuel Raapoto de Arue et John Doom de Taravao sont donc fermés cette semaine.L'enseignement protestant indique que la décision a été prise après la découverte de cas de Covid-19 dans certain de ses établissements -Raapoto et John Doom- et pour éviter des contaminations d'autres établissements par les fratries dans chaque famille. La semaine doit donc permettre à la veille sanitaire de mener ses enquêtes et à l'Institut Malardé de procéder aux tests des cas contacts. A l'issue, l'enseignement protestant re-considérera la situation. Les équipes enseignantes étant chargées de la mise en place d'une continuité pédagogique.