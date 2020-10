Covid-19 : La DAF ferme plusieurs services

Tahiti, le 26 octobre 2020 - Pour des raisons sanitaires liées à la présence de cas confirmés de Covid-19, la Direction des affaires foncières (DAF) de Papeete a décidé de suspendre certains de ses services à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 30 octobre.



Dans un communiqué diffusé lundi, la Direction des affaires foncières (DAF) de Papeete indique qu’elle a décidé de suspendre certains de ses services "pour des raisons sanitaires liées à la présence de cas confirmés de Covid-19". Tous les services du rez-de-chaussée seront fermés jusqu’au 30 octobre, hormis ceux concernant le paiement des amendes routières et la récupération des commandes.



Toutes les autres antennes de la DAF restent ouvertes et ne sont pas concernées par ces mesures suspensives. La DAF "fait son possible" pour assurer la reprise des services dès le 2 novembre aux heures habituelles.