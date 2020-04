Covid-19 : Bilan stable à 37 cas au fenua

Tahiti, le 1er avril 2020 - Les chiffres de la surveillance épidémiologique du coronavirus Covid-19 en Polynésie française restent stables mercredi matin, avec 37 cas confirmés (+0) sur 489 personnes dépistées (+26). Une hospitalisation est en cours (+0) et aucun décès n'est pour l'instant à déplorer.



Les chiffres de la surveillance épidémiologique du Covid-19 font état de 37 cas confirmés en Polynésie française mercredi matin, soit un bilan stable par rapport à la veille, tandis que 26 personnes supplémentaires ont été testées.

Concernant la répartition géographique de ces cas, on dénombre 34 malades à Tahiti, essentiellement dans la zone urbaine de Papeete, et toujours trois personnes infectées à Moorea.